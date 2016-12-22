Это были ее карманные деньги. В школе девочки проходит проект, в рамках которого ученики должны сделать что-то хорошее.
Многие хотели поддержать кошек и собак, но Мийа решил поддержать людей, борющихся с тяжелым недугом.
12-летняя ученица Таллиннской немецкой гимназии Мийа передала фонду поддержки онкобольных "Kingitud elu" конверт с немалой суммой.
Это были ее карманные деньги. В школе девочки проходит проект, в рамках которого ученики должны сделать что-то хорошее.
Многие хотели поддержать кошек и собак, но Мийа решил поддержать людей, борющихся с тяжелым недугом.