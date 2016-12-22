Это были ее карманные деньги. В школе девочки проходит проект, в рамках которого ученики должны сделать что-то хорошее.

Многие хотели поддержать кошек и собак, но Мийа решил поддержать людей, борющихся с тяжелым недугом.

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