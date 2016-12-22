12-летняя ученица Таллиннской немецкой гимназии Мийа передала фонду поддержки онкобольных "Kingitud elu" конверт с немалой суммой.

Это были ее карманные деньги. В школе девочки проходит проект, в рамках которого ученики должны сделать что-то хорошее.

Многие хотели поддержать кошек и собак, но Мийа решил поддержать людей, борющихся с тяжелым недугом.

