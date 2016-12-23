Разработка президентской рождественской открытки, печать самих открыток и конвертов обошлись в 10 234 евро вместе с налогом с оборота, пишет Õhtuleht.

Рождественская открытка президента Эстонии Керсти Кальюлайд носит название ”Maa, mis kõlab kokku” ("Земля, которая сочетается" — прим. ред.), и, таким образом, является тематическим продолжением речи президента при ее вступлении в должность, в которой она напомнила простую истину: действуя сообща и внося единый вклад, мы создадим такую Эстонию, какую хотим.

Автор открытки — иллюстратор Кярт Эйнасто. По ее задумке, различные глыбы льда соединяются в единое целое — в сплоченную Эстонию без уездных и прочих границ. Эту идею подчеркивает вокал Маарьи Нууть, которая исполняет отрывок из произведения ”Õdangule” ("К вечерку" — прим. ред.) со специальной аранжировкой для рождественской открытки.

Оформило открытку агентство Brand Manual. Электронную версию создал Индрек Вайну в сотрудничестве с командой Datalab.