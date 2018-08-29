1 сентября в Кохтла-Ярве выступит Алена Апина! Программа Дня города весьма насыщенная

День Ярвеской части города начнется в 12:30 с шествия от Центра Культуры при участии городского оркестра Кохтла-Ярве и местных школ во главе с учениками первых классов. Официальное открытие праздника состоится на площади городского управления г. Кохтла-Ярве, где первоклашек посвятят в “бакалаврики”. Программу продолжит концерт, в котором примут участие коллективы из Центра Культуры, Ахтме Клуба, молодежного центра Ярве кюла и дома творчества школьников. А главными номерами программы станут выступления финалистов телешоу талантов “BRAVO!”, а также Софии Рубиной-Хантер и заслуженной артистки России Алены Апиной.

- Нам очень приятно начинать второй сезон шоу “BRAVO!” на Дне Ярвеской части города Кохтла-Ярве, — говорит продюсер шоу “BRAVO!” Дарья Саар. — Очень надеемся, что пример прошлогодних финалистов вдохновит талантливых молодых исполнителей с Ида-Вирумаа принять участие в новом сезоне.

На протяжении дня для самых маленьких гостей мероприятия на Кескаллее будут открыты развлекательные площадки с аттракционами, каруселями, батутами и веселыми конкурсами.

Участники постарше смогут насладиться уличной едой на “Ярмарке вкуса”, впервые пройдет в Ида-Вирумаа, где десяток специализированных кейтеринговых компаний со всей Эстонии представят лучшие образцы своей кухни. Можно будет попробовать блюда мастеров Эстонии по барбекю-2016, преуспевающих адептов испанской кухни и единственных в странах Балтии кулинаров, занимающихся 3D-печатью пищевых продуктов.