29.08.2018, 16:14

1 сентября в Кохтла-Ярве выступит Алена Апина! Программа Дня города весьма насыщенная

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Bublik
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1 сентября в Кохтла-Ярве выступит Алена Апина! Программа Дня города весьма насыщенная
Pressifoto

1 сентября в Кохтла-Ярве пройдет День Ярвеской части города. В программе мероприятий запланированы выступления победителей международного музыкального шоу талантов “BRAVO”, создание “столетнего” яблочного ковра ЭР100 и проведение фестиваля уличной еды “Ярмарка вкуса”.

День Ярвеской части города начнется в 12:30 с шествия от Центра Культуры при участии городского оркестра Кохтла-Ярве и местных школ во главе с учениками первых классов. Официальное открытие праздника состоится на площади городского управления г. Кохтла-Ярве, где первоклашек посвятят в “бакалаврики”. Программу продолжит концерт, в котором примут участие коллективы из Центра Культуры, Ахтме Клуба, молодежного центра Ярве кюла и дома творчества школьников. А главными номерами программы станут выступления финалистов телешоу талантов “BRAVO!”, а также Софии Рубиной-Хантер и заслуженной артистки России Алены Апиной.

- Нам очень приятно начинать второй сезон шоу “BRAVO!” на Дне Ярвеской части города Кохтла-Ярве, — говорит продюсер шоу “BRAVO!” Дарья Саар. — Очень надеемся, что пример прошлогодних финалистов вдохновит талантливых молодых исполнителей с Ида-Вирумаа принять участие в новом сезоне.

На протяжении дня для самых маленьких гостей мероприятия на Кескаллее будут открыты развлекательные площадки с аттракционами, каруселями, батутами и веселыми конкурсами.

Участники постарше смогут насладиться уличной едой на “Ярмарке вкуса”, впервые пройдет в Ида-Вирумаа, где десяток специализированных кейтеринговых компаний со всей Эстонии представят лучшие образцы своей кухни. Можно будет попробовать блюда мастеров Эстонии по барбекю-2016, преуспевающих адептов испанской кухни и единственных в странах Балтии кулинаров, занимающихся 3D-печатью пищевых продуктов.

Кульминацией вечера станет церемония выкладывания “яблочного ковра”: одна тонна яблок, привезенных на праздник с разных уголков Эстонии, будет выложена в полотно в форме логотипа ЭР100, и впоследствии передана солдатам Вируского пехотного батальона, а также гостям Дня Ярвеской части города Кохтла-Ярве. Внести свой вклад в создание символического ковра приглашаются все участники концерта, гости фестиваля и жители города.

В организации праздника принимают участие молодежный центр Ярве кюла и Молодежная Комната, а также клуб верховой езды, департамент спасательной службы, скорая помощь, красный крест, полиция, департамент шоссейных дорог. День Ярвеской части города проведут Айникки Сеппар и Ааре Реббан, вход для всех бесплатный.

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1 сентября в Кохтла-Ярве выступит Алена Апина! Программа Дня города весьма насыщенная

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