25 мая режиссеру, актеру, композитору Эдуарду Томану исполняется 50 лет. Сегодня артиста поздравят его коллеги, а 17 сентября новый театральный сезон откроется юбилейным вечером под названием "Каждый выбирает для себя". Тогда в театральных декорациях к поздравлениям смогут присоединиться и зрители.

Эдуард Томан окончил Высшее театральное училище им. Б.В. Щукина (Москва) в мастерской профессора Ю. В.Катина-Ярцева. В Русском театре — с 1983 года. С 1993 по 2005 работал художественным руководителем театра. Сыграл более 70 ролей, поставил на сцене Русского театра 25 спектаклей.

Роли текущего репертуара:

• А. Грибоедов "Горе от ума" — Фамусов

• Ж.-Б. Мольер "Дон Жуан" — Сганарель

• К. Людвиг "Примадонны" — Дункан

• "Песни нашего кино" — режиссер и исполнитель ролей.

Поставил более 20 спектаклей, в числе которых:

• "Крокодил" Ф. Достоевского (1996)

• "Дама с собачкой" А.Чехова (1998)

• "Провинциалка" И.Тургенева (2000)

• "Бешеные деньги" А. Островского (2001)

• "Любовь и золото" ("Скупой") Ж.-Б.Мольера (2002)

• "Пастушка и трубочист" Г.-Х. Андерсена (2003)

• "Детектор лжи" В. Сигарева (2005)

• "Трактир "Мирандолина" по пьесе К. Гольдони "Трактирщица" (2007)

• "Большой человек в маленьком городе" / Темы и вариации Е. Скульской по прозе С. Довлатова (2007)

• "Смешные деньги" Р. Куни (2008)

• "Песни нашего кино. Театральный киносеанс" (2010)

Эдуард Томан является автором оригинальной музыки, инсценировок и текстов песен к целому ряду спектаклей театра. Выступает с сольными чтецкими и вокальными программами, участвует в записи литературных программ на радио. В 2010 году выпустил свой музыкальный диск под названием "А нам все равно", в который вошли песни из советских кинокомедий.

В 2002 году награжден орденом Белой Звезды за заслуги перед Эстонской Республикой.