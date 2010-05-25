Эдуард Томан окончил Высшее театральное училище им. Б.В. Щукина (Москва) в мастерской профессора Ю. В.Катина-Ярцева. В Русском театре — с 1983 года. С 1993 по 2005 работал художественным руководителем театра. Сыграл более 70 ролей, поставил на сцене Русского театра 25 спектаклей.
Роли текущего репертуара:
• А. Грибоедов "Горе от ума" — Фамусов
• Ж.-Б. Мольер "Дон Жуан" — Сганарель
• К. Людвиг "Примадонны" — Дункан
• "Песни нашего кино" — режиссер и исполнитель ролей.
Поставил более 20 спектаклей, в числе которых:
• "Крокодил" Ф. Достоевского (1996)
• "Дама с собачкой" А.Чехова (1998)
• "Провинциалка" И.Тургенева (2000)
• "Бешеные деньги" А. Островского (2001)
• "Любовь и золото" ("Скупой") Ж.-Б.Мольера (2002)
• "Пастушка и трубочист" Г.-Х. Андерсена (2003)
• "Детектор лжи" В. Сигарева (2005)
• "Трактир "Мирандолина" по пьесе К. Гольдони "Трактирщица" (2007)
• "Большой человек в маленьком городе" / Темы и вариации Е. Скульской по прозе С. Довлатова (2007)
• "Смешные деньги" Р. Куни (2008)
• "Песни нашего кино. Театральный киносеанс" (2010)
Эдуард Томан является автором оригинальной музыки, инсценировок и текстов песен к целому ряду спектаклей театра. Выступает с сольными чтецкими и вокальными программами, участвует в записи литературных программ на радио. В 2010 году выпустил свой музыкальный диск под названием "А нам все равно", в который вошли песни из советских кинокомедий.
В 2002 году награжден орденом Белой Звезды за заслуги перед Эстонской Республикой.