С 24 по 30 мая Калев Ярвела, Кристи Паюр и SA Tallinn 2011 приглашают принять участие в уроках народных танцев. До того момента, когда Таллинн станет культурной столицей Европы, осталось 32 недели.

На этой неделе Калев Ярвела, председатель ERRS (Общества эстонского народного танца и народной музыки), и Кристи Паюр проведут уроки фольклорных танцев в разных школах Ласнамяэ, кроме этого дети смогут послушать живую музыку и посмотреть видеоролик об эстонских фольклорных танцах. Профессионалы научат танцевать Kikapuu, Kupparimoor, Sterni polka, Kolonntants, Õige ja vasemba, 1,2,3,4,5,6,7 и игра “Üks ühte”.

По словам Кристи Паюр, при сотрудничестве с профессионалами Калевом Ярвела и Тармо Тарту на этой неделе они хотят “заразить” молодых людей народной культурой. “Мысль провести этот проект возникла во время поездки во Францию с танцевальной группой “Savijalakesed”. Мне запомнились улыбки публики, которые сопровождали выступление ансамбля, и танцующие люди, которые к нам присоединились. Возникла мысль о том, почему бы не устроить что-то похожее в Таллинне, и проект культурной столицы дал хороший толчок для воплощения этой идеи”, — говорит Паюр.

Уроки танцев пройдут в Таллиннской Лаагнаской гимназии, Таллиннской Паэской гимназии, Таллиннской Ляэнемереской гимназии, Таллиннской общей гимназии, Таллиннской Махтраской гимназии, Таллиннской Куристикуской гимназии. На урок танцев 26 мая, в 11.00 в Таллиннской Куристикуской гимназии (K. Кярбери, 9) организаторы ждут всех желающих. Ограничений в возрасте не существует. Конечно, по возможности, стоит зарегистрироваться заранее по адресу kristi4tursus@hotmail.com

До того момента, когда Таллинн станет культурной столицей Европы, осталось 32 недели.