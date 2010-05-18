С 17 по 23 мая на Ратушной площади появятся разноцветные стулья, на которых можно будет немного посидеть, отдохнуть и насладится окружающей атмосферой. До того момента, когда Таллинн станет культурной столицей Европы, осталось 33 недели.

По мнению организатора проекта Кадри Клемент, нельзя недооценивать возможность бесплатно посидеть на Ратушной пощади. Эксперимент со стульями показывает, что при помощи очень простых средств можно легко изменить окружающее пространство.

"Весной хочется посидеть на улице и погреться в лучах солнца. Поэтому мы решили предложить всем желающим возможность бесплатно посидеть на Ратушной площади. Эти старые стулья, которым мы дали новую жизнь, такие замечательные. Спасибо всем, кто помог вытащить их из подвала", — говорит одна из организаторов проекта Майкен Лоог.

Примерно 30 разноцветных стульев будут находиться на Ратушной площади целую неделю с 12.00 до 18.00 за исключением среды, поскольку в этот день на площади будет организована ярмарка. По вечерам стулья будут убирать.

До того момента, когда Таллинн станет культурной столицей Европы, осталось 33 недели.