13 мая в 18.00 часов на пятом этаже Художественного музея Kumu, в галерее современного искусства, откроется выставка "Меняющаяся живопись".

В выставке принимают участие художники Антонио Клаудио Карвальо, Кайдо Оле, Кристи Конги, Марта Страцкас, Холгер Лоодус, Лаури Эльтермаа, Мерике Эстна, Фло Касеару, Яан Тоомик, Март Вайнре, Свен Паркер, Тынис Саадоя, Гинтс Габранс, Малль Парис, Кармен Ландсберг, Катрин Пийле, Яспер Зоова, Неэме Кюльм, Алис Каськ. Проект "Эклектика": Art Security, Михкель Илус, Мартини, Бартол Ло Межор, Фриндо Квейкс, Михкель Клейс, Марко Компус, Novekta.Avi, Анон Поркс, Эркки Луук, Kiwa.

Исходной точкой для выставки стал культурный контекст Эстонии, где живопись по-прежнему является популярнейшим художественным средством: ею занимаются и профессионалы, и аутсайдеры, и любители. Этот поток не регулируется никакими нормами, поскольку разные субкультуры создают свои собственные визуальные коды. Кроме этого, работают галереи, которым за последние десять лет удалось запустить масштабную индустрию "красивой живописи" на коммерческой основе.

В то же время о преобладании галерейного бизнеса в эстонской живописи говорить рано. Таким образом, живописи у нас много, о ней много говорится, и временами возникает потребность в подведении итогов. Выставка "Меняющаяся живопись" преследует цель осведомления публики, ставя акцент на знакомство публики с возможностями современной живописи.