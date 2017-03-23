“Бессмертный Тиль Уленшпигель” Лембит Ульфсак: от советского кино до Голливуда

22 марта в результате тяжелой болезни в возрасте 69 лет ушел из жизни великий эстонский актер и режиссер Лембит Ульфсак. Ульфсак был очень популярен как в советские времена, так и после восстановления независимости, не обошла его стороной и голливудская слава, пишет Eesti Päevaleht.

Ульфсак считается одним из лучших киноактеров, хотя сам называл себя скорее “воином театра”. Он неоднократно становился лауреатом различных премий. Незадолго до своего ухода актер был удостоен государственной премии за дело жизни в области культуры и ордена Белой звезды III степени. В 2012 году награжден титулом лучшего актера столетия по версии Eesti film.

Aldo Luud / Õhtuleht

Ульфсака как актера открыл скончавшийся недавно режиссер Калью Комиссаров. “Это было еще в школе, когда Лео Калмет решил поставить в народном театре им. Таммсааре “Оливера Твиста”. Актера на главную роль не было, и я вспомнил об однокласснике сестры Лембите Ульфсаке, который мог бы подойти по типажу, — рассказал Комиссаров в 1986 году в цикле передач „Filminäitleja” на ETV. — Я хорошо помню, как после премьеры Лембит сказал, что он никогда в жизни не мог подумать, что это так тяжело. Он сказал, что это последний раз и что больше он играть не будет. Что из этого вышло, вы знаете”.

„Ukuarus” Elle Kulliga EPL Arhiiv

"Tuulevaikus" EPL Arhiiv

Urmas Kibuspuu ja Lembit Ulfsak filmivõtetel 1970-ndate lõpus või 1980-ndate alguses Rahvusarhiiv

По словам главного редактора журнала “Teater. Muusika. Kino” и театрального критика Мадиса Колка, Лембит Ульфсак внес в театральную и кинематографическую жизнь Эстонии неоценимый вклад в самых разных жанрах, от театрального манифеста в 1960-х „Ühte laulu tahaks laulda” до детских постановок и комедий.

Mosfilmi filmis „Legend Ulenspiegelist” (1976) kehastas Lembit Ulfsak nimiosalist. kaader filmist

Главный организатор PÖFF Тийна Локк говорит, что Ульфсак — один их тех людей, которые, уходя, забирают с собой настолько много, что говорить о чем-то потом трудно. Его Тиль Уленшпигель бессмертен. “Он был одним из величайших эстонских актеров театра и кино. Если бы в то время отсутствовали границы, он мог бы легко встать в один ряд с известнейшими звездами мирового кино своего времени”, — сказала Локк. Она отметила, что в советское время Ульфсака знали все — от простого люда до профессионалов, и что наряду с актерским талантом он обладал потенциалом для того, чтобы стать очень хорошим кинорежиссером. Особенно это было заметно, когда на съемках “Радостей среднего возраста” ему пришлось наряду с исполнением одной из главных ролей занять место заболевшего режиссера Валентина Куйка. “Лембит обладал исключительным чувством юмора, сценарий ему подошел. Он умел работать с актером, ставить очень хорошие мизансцены. Он обладал киночутьем. Он был талантлив во многих областях, оставаясь при этом крайне скромным человеком. Скорее всего, он не очень хорошо себя чувствовал в качестве режиссера. Тем не менее жаль, что он не пошел в этом направлении дальше”.

1972. aastal tegutsenud ansambel Amor Trio: Tõnis Rätsep, Lembit Ulfsak ja Juhan Viiding Foto Valdur-Peeter Vahi / Eesti Filmiarhiiv

Сам Ульфсак говорил о творчестве, что с каждой новой ролью актер как будто рождается заново. “Зачастую считается — давайте назовем это гордым словом “творчество” — , что оно линейно. Родился, стал заниматься творчеством и умер, за день до смерти тоже занимаясь творчеством. На самом деле в нашей профессии в любом возрасте ты рождаешься заново. Даже если играешь ту же роль в тридцать, пятьдесят, семьдесят…Другое мышление, другой язык тела”, — сказал Ульфсак в прошлом году.

Ruuge Tüüp mängufilmis „Arabella, mereröövli tütar” Foto: Viktor Mendunen/rahvusarhiiv

Aastaid mängis Ulfsak "Õnne 13-s" linnapea Uku Palmi tegelaskuju. Foto: Indrek Mänd/ERR

В определенный момент ставший “звездой” в СССР и Эстонии Ульфсак добрался и до Голливуда. “Последняя его яркая роль — “Мандарины” (в 2015 году фильм был номинирован на премии “Оскар” и “Золотой глобус” — прим.ред.). Многие сожалели о том, что самого Ульсфака не номинировали на лучшую мужскую роль”, — говорит Локк.

Ulfsak sai „Mandariinidega” osa ka Hollywoodi glamuurist. APF/SCANPIX

В Голливуде у актера спрашивали, интересовались ли им крупные кинокомпании. Ссылаясь на возраст, Ульфсак подчеркивал, что кинематограф — все же для молодых, хотя на вопрос о своих ощущениях отвечал, что более молодым чувствовать себя не хотел бы. “Гениальный русский писатель Сергей Михалков говорил, что все времена года красивы по своему”, — отвечал актер.

Кратко:

Лембит Ульфсак родился 4 июля 1947 года в Коэру. В 1970 году окончил актерский факультет Таллиннской государственной консерватории. В 1969-1978 гг. — работал актером Эстонского молодежного театра, в 1978–1985 гг. — актером Эстонского театра драмы, в 1985-1994 гг. — актером и режиссером в Tallinnfilm, с 1994 г. — снова актером в театре драмы.

Ульфсак сыграл в таких фильмах, как "Дон Жуан в Таллине" (1971), “Легенда о Тиле” (1976), “Арабелла — дочь пирата” (1982), “Мэри Поппинс, до свидания!” (1983), “ТАСС уполномочен заявить…” (1984), “В поисках капитана Гранта” (1985), “Питер Пэн” (1987), “Радости среднего возраста” (1987), “Милый, дорогой, любимый, единственный…” (1987), "Вернись, Лумумба" (1992), "Убойная сила-6" (2005), “Исаев” (2009), “Мандарины” (2013), "Фехтовальщик" (2015) и многих других. Его режиссерские работы — "Радости среднего возраста" (1987), "Тайный агнец" (1992).