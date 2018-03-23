Delfi на Таллиннской неделе моды 2018: боевой раскрас, трепетные птицы и спортивный “кутюр”

В четверг начались весенние показы в рамках Таллиннской недели моды 2018, которые снова вернулись в Котел культуры. Первый день был наполнен очень разнообразными показами: от одежды масс-маркета до восточных костюмов и винегрета из творчества эстонских брендов, а Диана Арно рассказала Delfi о своей коллекции подробнее.

Возможно, это иронично (хотя кто-то едко скажет что для Таллинна вполне уместно), но неделя моды началась с показа одежды для масс-маркета от River Island. Те же H&M и Topshop тоже проводят свои показы на мировых неделях моды, но там мы имеем дело с их более дорогими и эксклюзивными линиями одежды. Тут же просто реклама от River Island, в принципе неплохая: разнообразная подборка интересных моделей, яркая одежда и, что немаловажно для потребителей, низкие цены.

Foto: Kert Saarma

В коллекции Triinu Pungits сразу бросаются в глаза шапки, которые похожи, скажем в целях цензуры, на соски от детских бутылочек. Хоть форма и противоречивая, но вещь интересная и запоминающаяся. Возможно, это личное предвзятое мнение, но штаны-клеш в стиле танцора фламенко, да еще и вязаные — идея сомнительная, и хотя с правильной стилистикой любой уродливый элемент одежды будет выглядеть стильно в образе, в этом случае такое смело заявлять затрудняюсь (кстати, осенью похожие штаны, только из бархата, показала дизайнер Marit Ilison — новый местный тренд?).

Foto: Kert Saarma

При создании своей коллекции Road by Beatrice Fenice бизнесвумен, модель и просто красивая женщина Беатриче явно вдохновилась востоком, коллекция пропитана ориентализмом. За макияж и прически — твердая пятерка. Однако не очень хорошо, когда макияж моделей привлекает больше внимания, чем сама одежда (пример удачного сочетания — легендарная коллекция Джона Гальяно для Dior ”Азия Мажор” 2003 года, с которой невольно появляются ассоциации).

Интересные ткани, восточные силуэты и яркие краски — однако настолько ли сильно одежда отличается от индийских вещей, которые можно приобрести в сети магазинов Universaal Universum? Плюс жакет в клетку, весьма элегантный и со смелым декольте, смотрится потерянным среди восточного изобилия — как британец-колонизатор среди индийского населения.

Foto: Kert Saarma

Diana Arno представила легкую весеннюю коллекцию в пастельных тонах, в которой преобладают розовый, голубой и белый цвета. Также была представлена первая коллекция украшений бренда, разработанная совместно с Танелем Веэнре.

Белое платье с одним длинным рукавом напомнило сказку Андерсена ”Дикие лебеди”, когда в конце младший брат так и остался с одним крылом вместо руки. Вообще ”птичья” тема прослеживается в самой коллекции напрямую через принт с птицей Сирин и косвенно через вязанки тростника в руках у моделей.

Диана Арно рассказала Delfi, что принт был специально разработан совместно с эстонским иллюстратором Аннели Акинде и женщина-птица служит символом современной женщины: она всегда стремится вверх, берет новые высоты, обустраивает уют, при этом любит витать в облаках.

”Все детали, как и принт, олицетворяют легкость и невесомость. Рюши струятся, образуя крылья, и нежный шелк добавляет принту легкости. Тростник, как и многие изделия нашей летней коллекции, несет в себе легкость, романтику и природную красоту, которую не найти в городской суете. Это спокойствие и идиллия, равновесие, которого нам часто не хватает в повседневной жизни”, — объяснила дизайнер.

Foto: Kert Saarma

Шоурум Tallinn Design House показал сборную солянку из одежды известных эстонских брендов, таких как Pohjanheimo, Reval Denim Guild, Liisa Soolepp, Raili Nõlvak, Bïut, ALTON, Ivo Nikkolo, MJU, Alpaka, Studio August, Ellen Richard, Samelin и Sigrid Kuusk SOHO kollektsioon, создав неплохие образы. Кто решится приобрести белую шляпу в стиле Фаррелла Уильямса? Интересно, медведи тоже продаются?

Foto: Kert Saarma

День показов завершил бренд одежды для спорта и свободного отдыха Amanjeda Sport Couture от дизайнеров Катрин Кулдма и Рагнара Клавана — эстонский ответ Lacoste, Fred Perry, Polo Ralph Lauren и тому подобным. Только название смущает: ”спорт” и ”кутюр” вещи не очень совместимые, не правда ли? Однако эстонским дизайнерам, видимо, хочется добавить ”перчинки” своему творчеству, нарекая бренд кутюрным, что в принципе, бессмысленно. По крайней мере, полный тонкой вышивки и кружев Mammu Couture старается соответствовать своему названию.

Может, поэтому в коллекции мы видим и спортивные штаны, и рубашки-поло, и костюмы с пиджаками и брюками. Что ж, спортивную одежду сложно, в принципе, сделать особо уникальной, разве что с помощью цветов и принтов, что бренд и делает в серии расшитых свитшотов. Отдельно хочется отметить фиолетово-голубой пиджак — чрезвычайно свежий и необычный цвет, который врезается в память.

Foto: Kert Saarma

Смотрите полную галерею показов первого дня Tallinn Fashion Week 2018 и галерею модной публики!