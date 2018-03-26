Delfi на Таллиннской неделе моды 2018: люди-подсолнухи и свадебные призраки

Таллиннская неделя моды 2018 продолжилась в пятницу и субботу. В пятницу “Котле культуры” были представлены сумасшедшая коллекция Monton, захватывающие дух образы Embassy of Fashion, яркие платья от Дианы Денисовой и творчество других дизайнеров, а суббота была посвящена одежде для детей.

Тон второму дню Таллиннской недели моды задал показ Monton, а точнее его эпатажная стилистика. Что вам больше нравится — люди-подсолнухи или люди-лемуры? Лемуры же вообще присутствуют на многих вещах из коллекции — ну а что, животное милое, и в отличие от котиков, не клише.

Что касается самой одежды, то с помощью эпатажа и хештегов на одежде Monton пытается выглядеть модно-молодежно, чтобы расширить свой круг покупателей. Как и во многих коллекциях масс-маркета, чувствуется влияние творчества Алессандро Микеле для Gucci (в том числе и в стилистике типа напялить на себя все, что только можно). В данном контексте топ с надписью #FAKE (с английского фальшивка) выглядит странновато. Лучше уж быть #счастливымлемуром.

Foto: Kert Saarma

Коллекция Дианы Денисовой — подарок Эстонии к 100-летнему юбилею, и ее платья украшают картины Таллинна, написанные художником Владимиром Бачу. По-весеннему яркая коллекция наполнена плиссе и небольшими деталями, как немного перьев и лент, которые делают минималистичные платья особенными. А картины их отлично дополняют.

Foto: Kert Saarma

Mammu Couture продолжает свою традицию: кружева, вышивка, ленты на рукавах — и снова на подиуме журналист Eesti Päevaleht Кярт Анвельт! Стоит отметить, что в этой коллекции одежда и ее элементы смотрятся намного умеренней и лаконичней, возможно, дизайнеры научились редактировать коллекции — так держать!

Единственное замечание: бренду с ”кутюр” в названии негоже начинать показ с одежды, которая больше всего похожа на спортивный трикотаж для отдыха дома. Да и прозрачные платьица с вышивкой — почти полная копия Dior (даже шляпки почти как на показе), хотя лучше уж качественная копия от местного дизайнера, чем разваливающаяся подделка из Китая. Отдельно хочется отметить присутствие модели с синдромом Дауна на подиуме — смелый шаг и широкий жест.

Foto: Kert Saarma

Трио дизайнеров Embassy of Fashion доказывает, что они достойны выбранного себе титула послов моды. Ketlin Bachmann продолжает усыпать коллекцию нашивками с оленятами, летающими свинками, бабочками и звездами. Самая интересная вещь коллекции — ”гипнотический” пиджак с нашивками в виде змей.

Foto: Kert Saarma

Лично для меня коллекция Aldo Järvsoo под названием ”ЭР100” стала лучшей на этой неделе моды. Еще с первого образа невольно хотелось промолвить ”вау!” — возвышенная элегантность струящихся нарядов в сочетании с сюрреалистическими головными уборами в стиле Iris van Herpen, средневековыми и современными одновременно, создали прекрасное зрелище, будто призраки Жанны д’Арк с нимбами-шлемами.

Так как коллекция в основном белого цвета, то будущим невестам стоит задуматься о том, чтобы предпочесть творчество Ярвсоо традиционным пышным свадебным нарядам, напичканным тюлем. А фату можно накинуть сверху на эти сказочные головные уборы, которые создал дизайнер украшений Танель Веэнре.

Foto: Kert Saarma

Riina Põldroos тоже умеет создавать волшебные образы, в особенности заставляя платья выглядеть так, будто цветы и другие элементы на них были искусно вырезаны из бумаги. Другая же часть коллекции, более яркая, состоит из платьев в греческом стиле из бархата и тюля.

Foto: Kert Saarma

Субботние показы Таллиннской недели моды были посвящены детской моде, где комментировать особо нечего — кто же знает, что нравится носить ребенку, кроме него самого? Отдельно все же хочется отметить детскую коллекцию Vilve Unt, которой могут позавидовать и взрослые.

Foto: Kert Saarma

Смотрите фото с двух финальных дней Tallinn Fashion Week, а также галерею модной публики.