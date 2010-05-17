Дни культуры Москвы в Таллинне откроются 25 мая грандиозным гала-концертом Московского музыкального театра "Геликон-опера" и Национальной оперыа "Эстония". Выдающиеся солисты двух столичных театров представят дуэты из прославленных опер и оперетт.

Зрители увидят на сцене геликоновцев Наталью Загоринскую, Ирину Самойлову, Елену Михайленко, Ларису Костюк, Вадима Запечного, Михаила Гужова, а также солистов "Эстонии" Хели Вескус, Хеле Локута, Марта Мадисте, Ааре Саала, Рене Соома, Урмаса Пылдма, Александра Ардера и других. Прозвучит музыка Прокофьева, Доницетти, Штрауса. За дирижерским пультом — Константин Чудовский и Михаил Герц. Постановщики и ведущие — Дмитрий Бертман и Неэме Кунингас.

Московский музыкальный театр "Геликон-опера" основан в 1990 году народным артистом России Дмитрием Бертманом. За время существования театр заслужил всеобщее признание российских ценителей оперного искусства, получил 11 премий "Золотая маска" в различных номинациях, а также стал лауреатом других престижных российских фестивалей. Сегодня театр "Геликон-опера" популярен не только в России, но и за рубежом, ему аплодировали зрители Австрии, Великобритании, Испании, США, Франции и других стран.

С коллективом театра сотрудничали выдающиеся музыканты современности, такие как Мстислав Ростропович, Роберто Аланья и многие другие.

Ежегодно театр представляет московской публике более 200 спектаклей, каждый из которых дарит зрителям радость от соприкосновения с настоящим искусством. Театр "Геликон-опера" занимает особое место на театральной карте российской столицы. Оригинальные постановки спектаклей в сочетании с высоким профессионализмом солистов завоевали любовь зрителей, восторженные отзывы прессы и признание корифеев оперного искусства.

Гала-концерт состоится 25 мая в 19.00 часов в Национальной опере "Эстония" (бульв. Эстония, 4). Билеты в продаже в кассах Piletilevi и Piletimaailm.