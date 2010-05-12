21 мая в 19.00 в Центре русской культуры начнется празднование Дней славянской письменности и культуры

Ассоциация "Кирилл и Мефодий", созданная в декабре 2008 года, объединяет крупнейшие русские и славянские культурно-просветительские организации Эстонии — Союз русских просветительских и благотворительных обществ, Таллиннское общество славянских культур и некоммерческое объединение "Садко". Каждое из этих обществ, в свою очередь, объединяет многие творческие коллективы — театры, ансамбли, хоры и так далее. Главным общим объединяющим праздником для всех этих организаций является День Славянской письменности, по церковному календарю 24 мая День святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей словенских..

Понятно, что в торжественных мероприятиях Дня Славянской письменности в Центре русской культуры все коллективы ассоциации — а их более ста, — принять участие не смогут, только самые лучшие.

Откроется праздник 21 мая в 19.00 сводным концертом общества "Кирилл и Мефодий".

22 мая в 15.00 в большом зале состоится концерт творческих коллективов объединения "Калинка", а в малом зале в 17.00 выступят гости праздника, "Академия мастеров".

23 мая состоятся три мероприятия. В 13.00 ждем детей и взрослых на спектакль театра "Юность" по русским народным сказкам "Кощей бессмертный". В 15.00 состоится концерт "Ненька Украина", который дадут коллективы Ассоциации Украинских организаций. В 17.00 в малом зале концерт коллективов Таллиннского общества славянских культур.

24 мая, непосредственно в День Славянской письменности, в 17.00 в малом зале состоится встреча с российским писателей Андреем Анисимовым, автором многих популярных книг, романов и киносценариев.

А вечером 24 мая в 19.00 на сцене Центра русской культуры выступят творческие коллективы из Нарвы.

На все концерты и встречи — кроме "Академии мастеров" и спектакля "Кощей бессмертный" — вход свободный.