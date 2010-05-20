В пятницу, 21 мая, в Центре русской культуры в Таллинне начинается серия мероприятий, посвященных Дню славянской письменности, отмечаемому 24 мая. До сих пор его празднование проходило в основном в Силламяэ. Нынче впервые центром праздника станет Таллинн.

Общество "Кирилл и Мефодий", объединяющее несколько сотен культурно-просветительских организаций и художественных коллективов, подготовило обширную программу. Ее открывает в 19 часов большой концерт творческих сил "Кирилла и Мефодия", передает Raepress.

22 мая пройдут в Большом зале концерт ансамбля "Калинка", а в Малом - выступление гостей праздника, "Академии мастеров", основанной Фондом поддержки музыкантов Пилле Лилль.

23 мая зрители и слушатели смогут посмотреть "Кощея Бессмертного" в постановке театра "Юность", концерт украинских коллективов — участников Международного детского фестиваля "Цветы Украины", а также концерт, который дается силами Таллиннского общества славянских культур.

В заключительный день состоится встреча с писателем Андреем Анисимовым.

А завершат празднества концертом в Большом зале художественные коллективы Нарвы.