Общество "Кирилл и Мефодий", объединяющее несколько сотен культурно-просветительских организаций и художественных коллективов, подготовило обширную программу. Ее открывает в 19 часов большой концерт творческих сил "Кирилла и Мефодия", передает Raepress.
22 мая пройдут в Большом зале концерт ансамбля "Калинка", а в Малом - выступление гостей праздника, "Академии мастеров", основанной Фондом поддержки музыкантов Пилле Лилль.
23 мая зрители и слушатели смогут посмотреть "Кощея Бессмертного" в постановке театра "Юность", концерт украинских коллективов — участников Международного детского фестиваля "Цветы Украины", а также концерт, который дается силами Таллиннского общества славянских культур.
В заключительный день состоится встреча с писателем Андреем Анисимовым.
А завершат празднества концертом в Большом зале художественные коллективы Нарвы.