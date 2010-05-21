23 мая в 14 часов культурные организации, объединяющие живущих в Таллинне грузин, в честь дня независимости Грузии посадят в мустамэяском парке Таммсааре молодые рябины. Затем праздничное мероприятие продолжится концертом во дворе ресторана Пиросмани в Нымме.

В 15 часов там откроется фотовыставка старых фотографий, посвященная дню независимости, которую страна обрела 26 марта 1918 года. Затем перед гостями выступят известный музыкальный коллектив, приехавший из Тбилиси — Астро Джорджиа, играющий в необычном стиле фолк-джаз. Наряду с приезжими джазменами, перед собравшимися выступят и замечательные исполнители грузинской музыки, живущие в Таллинне. Это ансамбль Мамули, певица Хатуна и исполнитель Олег Недиэридзе.

По словам организатора этого мероприятия — руководителя объединения “Дом Грузии” Маки Самкхарадзе, день восстановления независимости — главный государственный праздник Грузии, который грузины отмечают по всему миру. В этом году живущие в Таллинне грузины решили порадовать горожан не только качественной музыкой, но еще и полезным делом, которое уже решено превратить в хорошую традицию.

“Мы получили в управе части города согласование по зеленым насаждениям в парке. В этом году посадим около 20 саженцев. Парк будет благоустраиваться, и поэтому в следующем году мы высадим еще больше молодых деревьев. Это прекрасное чувство, когда ты понимаешь, что своими руками даешь жизнь растению, которое еще десятки лет спустя будет напоминать об этом замечательном событии”, — рассказала Мака. По ее словам, все участники акции надеются, что со временем в парке появится целая “грузинская аллея”.

Организаторы праздника ждут во дворе Пиросмани всех любителей хорошей музыки и просто желающих интересно провести время. Вход — естественно бесплатный.

Напомним, что с 21 по 29 мая в Эстонии по инициативе Грузинского посольства проходит неделя культуры Грузии, в программе которой много интересных мерпориятий.

Подробнее с программой недели культуры Грузии можно познакомиться здесь: http://www.geoweek.eu/index.htm