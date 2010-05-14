Небывалое для Ида-Вирумаа количество знаменитых артистов пригласил на второй международный фестиваль славянских культур "Славянский свет" Балтийский издательский дом "Инфоринг".

10 июля на сцене фестиваля в Йыхвиском городском парке будут выступать и Эдуард Хиль, и Марина Капуро, и Юрий Охочинский, и Мария Пахоменко, ВИА "Здравствуй, песня!" и "Шкляры", и многие другие коллективы и исполнители. Все они уже с нетерпением ждут встречи с вами, зрителями "Славянского света". Еженедельник "Инфопресс" связался с некоторыми из знаменитых гостей праздника.

Юрий Охочинский:

- Я могу называть себя большим другом "Инфоринга", потому как участвую в различных мероприятиях этого издательства с самого начала. Так что я уже — завсегдатай ваших потрясающих праздников. Еду в Эстонию, в Йыхви, как к своим старым, добрым друзьям. И сейчас, на "Славянский свет", приеду с огромным удовольствием. Вообще я люблю ваши края: Йыхви, Тойла, Таллинн, Чудское озеро. Какие у вас красивые парки!.. Нам с женой очень нравится в них гулять. А с эстонской столицей тесно связана история моей семьи. В Таллинне жила моя бабушка, в Ревеле Двинским полком командовал мой прадед Иван Иванович фон Вальберг. И я, когда бываю в Эстонии (в последнее время с семьей приезжаю сюда благодаря "Инфорингу"), обязательно еду в Таллинн. Что исполню в этот раз в Йыхви? Буду петь в несвойственной себе манере. Это будут романсы, баллады о любви. Надеюсь, мне удастся создать доверительную атмосферу в этот светлый вечер и не разочаровать публику. Но ничуть не сомневаюсь в том, что фестиваль пройдет на высоком уровне. "Инфоринг" умеет свои мероприятия организовывать и проводить достойно. И что лично для меня очень важно — вы к артистам относитесь с теплотой, пониманием, окружаете их заботой. На праздниках "Инфоринга" всегда царит такая хорошая атмосфера за кулисами, поэтому и выступать на ваших мероприятиях легко и спокойно. Мне очень приятно, что я уже несколько лет искренне дружу с директором издательства "Инфоринг" Дмитрием Смирновым.

Марина Капуро:

- Мы были у вас в начале этого года и безумно рады, что выдалась возможность приехать в Йыхви снова. Там такая замечательная природа, мы видели город в зимнем убранстве, теперь увидим одетым в зеленую листву. Правда, очень интересно встретиться с летним Йыхви. Уверены, фестиваль "Славянский свет" станет настоящим праздником и для нас, и для всех зрителей, которые придут на наше выступление. Нам так понравилась йыхвиская публика, такие душевные люди, я, не преувеличивая, могу их назвать своими единомышленниками. Помню, как после концерта образовалась очередь за автографами, очень хочется встретиться с этим людьми еще и петь для них от души. Для фестиваля мы уже отобрали песни из репертуара групп "АББА", "Битлз", Майкла Джексона и что-то из наших старых, но до сих пор любимых композиций. На нас эти песни действуют положительно, и мы с их помощью эту позитивную энергию хотим передать и вашей публике.

Эдуард Хиль:

- В городе Йыхви мне приходилось бывать много раз, особенно часто бывал здесь со своим коллективом в советское время. Последний раз был тут в конце 2008 года, в канун Рождества, на вечере подписчиков еженедельника "Инфопресс". Помню праздничное настроение, приветливую публику, замечательный прием, который нам оказал издательский дом "Инфоринг", помню новый "храм музыки и культуры", где проходил наш концерт (Эдуард Анатольевич имеет в виду Йыхвиский концертный дом. — Н.К. ), и красивые букеты, которые мы увезли домой, и они еще долго радовали глаз и напоминали об этом мероприятии. Тогда в Йыхви мы приезжали всей семьей, здесь вместе со мной выступали сын и внук. Исполняли разные песни: и новые, и старые по заявкам зрителей. Мы благодарны "Инфорингу", организовавшему тот концерт, и руководству Йыхви за прекрасный вечер и прием. В этом году Дмитрий Смирнов пригласил меня поучаствовать в летнем фестивале славянских культур. Так что вновь увидимся в Йыхви, я для всех исполню свои любимые песни, и спою что-нибудь из нового репертуара. С радостью жду встречи с вами!

Участвовать в фестивале "Славянский свет" будет и Людмила Стехина — певица, солистка хора русской песни при Центральном доме культуры железнодорожников в Москве, исполнительница русских романсов в московском трио "Романс", который дает много концертов в российской столице и хорошо там известен. Услышать романсы в ее исполнении подписчики "Инфопресса" могли год назад, на праздничном вечере, посвященном 15-летию издательства "Инфоринг". На "Славянском свете" Людмила Ивановна пообещала исполнить самые известные старинные русские романсы, которые украсят наш летний праздник. А аккомпанировать ей, как и год назад, будет супруга Юрия Охочинского Анна, талантливая пианистка.

