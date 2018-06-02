ФОТО DELFI: С песней по жизни! Тысячи людей посетили Праздник песни и танца Харьюмаа

2 июня на стадионе Виймси прошел Праздник песни и танца Харьюмаа. На праздник зарегистрировалось 175 танцевальных группы, 121 хор и 25 оркестров. Всего в празднике приняло участие более 7000 человек.
02.06.2018, 21:46
2 июня на стадионе Виймси прошел Праздник песни и танца Харьюмаа. На праздник зарегистрировалось 175 танцевальных группы, 121 хор и 25 оркестров. Всего в празднике приняло участие более 7000 человек.
Sekretär
ADVOKAADIBÜROO RASK (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 10.06.2018
Süsteemianalüütik-arendaja
UNICREDIT (TRIPOD GRUPP OÜ)
Tähtaeg: 11.06.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.