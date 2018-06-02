02.06.2018, 21:46

ФОТО DELFI: С песней по жизни! Тысячи людей посетили Праздник песни и танца Харьюмаа

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Bublik
EST 2
Galerii: 74 pilti
Foto: Andres Putting

2 июня на стадионе Виймси прошел Праздник песни и танца Харьюмаа. На праздник зарегистрировалось 175 танцевальных группы, 121 хор и 25 оркестров. Всего в празднике приняло участие более 7000 человек.

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