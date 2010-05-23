В зрительном зале Кохтла-Ярвеского Культурного центра яблоку негде упасть. За 11 лет, что существует акробатик-шоу “Загадка” Дома творчества школьников, стало ясно, что тянет к нему детей разных возрастов, желающих совместить танец и акробатику, а взрослых зрителей — смотреть их выступления.

Секрет прост: у “Загадки” есть друзья, с которыми они не просто соревнуются на различных конкурсах, а делятся своими успехами, радуясь друг за друга. Взрослым такая “странная конкуренция” не всегда понятна. А дети — что им делить: искусство на всех одно.

В состоявшемся в воскресение отчетном концерте “Загадки” приняли участие давние друзья из Силламяэ, Кохтла-Ярве. Вышли на сцену и новые друзья — танцоры из далекого израильского города Ашкелон, которые на неделю приезжали в Эстонию. В понедельник утренний самолет унесет их на родину.



Светлана Амелина, которая руководит танцевальной студией “Престиж” из Ашкелона, привезла в Эстонию пятнадцать танцоров. Всего же в ее коллективе участвуют 70 детей разного возраста. И вот в это воскресение ребята из старшей группы вышли на сцену вместе с “Загадкой”.Если сказать, что танцы “Страна фараонов” и “Вспоминание о Мадриде” были горячо приняты зрителями, значит, ничего не сказать. Зал взрывался овацией. А эти “взрывы” для юных танцоров — не грохот кассамов у себя дома. Эти взрывы не гонят в бомбоубежище, а заставляют еще и еще выходить на поклон.

За кулисами стоит мама одного из местных танцоров. Пока старший сын на сцене, она держит на руках его братика, совсем маленького, грудного. И шутит, что рожает на свет достойное пополнение “Загадке”.

Любят некоторые “товарищи из центра” бросить в адрес провинциального Кохтла-Ярве: мол, тут молодежи заняться нечем. Однако родители, которые отдают своих детей в различные коллективы Дома творчества школьников, иного мнения.

Педагоги и психологи города отмечают, что дети, которые занимаются в “Царстве Анны Рентик” (так именуют ДТШ) имеют совершенно другой круг интересов, чем те, кто предоставлен самим себе в свободное от уроков время. Дети из кружков Дома творчества не только поездили с концертами по Эстонии, но и повидали мир. Теперь вот не исключено, что “Загадка” как-нибудь съездит к своим новым друзьям в ближневосточный город Ашкелон.