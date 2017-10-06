06.10.2017, 17:10

ФОТО: Впервые открытие "Золотой Маски в Эстонии" прошло в Нарве


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ФОТО: Впервые открытие "Золотой Маски в Эстонии" прошло в Нарве
Станислав Мошков

Фестиваль 2017 года впервые был открыт в осенней столице Эстонии Нарве. Открывал Фестиваль спектакль Саши Пепеляева “Кафе Идиот” (Театр “Балет Москва”) по мотивам романа Достоевского.

Год назад постановка стала лучшей в номинации “современный танец”. Работа известного в Эстонии хореографа адресована широкой аудитории и будет интересна не только фанатам modern балета, но всем, кто открыт новым формам и свободной интерпретации классики, значится в пресс-релизе.

Спектакль также будет показан сегодня и завтра в Таллинне и 9 октября в Тарту.

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