ФОТО: Впервые открытие "Золотой Маски в Эстонии" прошло в Нарве

Фестиваль 2017 года впервые был открыт в осенней столице Эстонии Нарве. Открывал Фестиваль спектакль Саши Пепеляева “Кафе Идиот” (Театр “Балет Москва”) по мотивам романа Достоевского.

Год назад постановка стала лучшей в номинации “современный танец”. Работа известного в Эстонии хореографа адресована широкой аудитории и будет интересна не только фанатам modern балета, но всем, кто открыт новым формам и свободной интерпретации классики, значится в пресс-релизе.

Спектакль также будет показан сегодня и завтра в Таллинне и 9 октября в Тарту.