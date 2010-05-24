1 июня в конференц-центре гостиницы Meriton Grand Conference & SPA состоится творческая встреча с русским писателем, одним из лидеров современной российской прозы, поэтом, драматургом, публицистом, главным редактором "Литературной газеты", членом президентского совета РФ по культуре Юрием Поляковым.

Поляков выступит перед журналистами и почитателями его таланта. Гость предложил определить тему встречи: "Поверх барьеров!", будучи искренне убежденным, что именно деятели культуры должны ломать те барьеры и препятствия, что разделяют людей в современном мире.

Юрий Поляков — убежденный российский патриот. Он уверен, что без этой базовой ценности нельзя воспитывать детей, нельзя заниматься политикой. "Просто не надо замалчивать хорошее и выпячивать плохое, что делается постоянно. В истории любой страны есть страницы и славы, и позора. Все зависит от того, на чем мы будем воспитывать себя и своих детей", — убежденно говорит он. При этом он является убежденным противником национализма, шовинизма и любых форм национального чванства, считая эти рецидивы уделом людей убогих, малообразованных или озлобленных на наш общий мир.

Творческая встреча в клубе "Импрессум" с Юрием Поляковым в первую очередь ориентирована на журналистов, писателей, педагогов, издателей и, конечно, почитателей его творчества. Мероприятие состоится в Таллине 1 июня в конференц-центре гостиницы "Meriton Grand Conference &SPA". Начало в 17:00. Вход свободный с обязательной предварительной регистрацией по телефонам (+372) 6355819 или (+372) 53458494, а также по email:info@impressum-club.eu. Участники мероприятия заранее могут задать вопросы Юрию Полякову на сайте клуба "Импрессум": www.impressum-club.eu