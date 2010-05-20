21 августа в Центре русской культуры и 22 августа в Концертном доме Йыхви неподражаемая Лариса Гузеева, а также Сергей Колесников, Алла Довлатова, Татьяна Абрамова и другие покажут спектакль "Моя привычка жениться".

Как избавиться от опостылевшей жены? Герой решает эту проблему очень оригинально…

В итоге все получается замечательно: он свободен, и через какое-то время находит новую любовь, а любовь бывшая оказывается в объятиях друга семьи.

Когда новый брак опять дает трещину, готовый рецепт есть. Но все тайное в конце концов становится явным, и в его доме появляются все жены по очереди. Вот тут-то и начинается самое интересное.

Стильная музыкальная комедия — настоящий подарок поклонникам нестареющих французских ретро-шлягеров с участием Бурвиля, Луи де Фюнеса, Жана Габена, Ива Монтана. А также всем тем, кто неравнодушен к класической французской комедии.