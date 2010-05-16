Ко дню рождения Игоря Северянина, 18 мая в 19.00, в Таллинне, в кафе "Пушкин" артист Русского театра Эстонии Сергей Черкасов представляет поэзо-концерт "Неразгаданные звуки".

Игорь Северянин — один из величайших поэтов Серебряного века, как и многие из нас, оказался в эмиграции и долгие годы жил в Эстонии. В этом году 16 мая ему исполнилось бы 113 лет.

"Я, гений Игорь Северянин…". Строчка эта, вырванная из контекста стихотворения, надолго определила отношение некоторых читателей к автору. Ещё совсем недавно молодых поэтов предостерегали от "северянинщины". Интерес к творчеству Игоря Северянина временами то ослабевал, то вспыхивал с новой силой, но никогда не угасал окончательно.

Валерий Брюсов назвал его художником, которому "открылись тайны стиха…" К.И. Чуковский не мог не отметить: "Все, что увидит или почувствует Северянин, у него претворяется в музыку… И даже эти коляски, кабриолеты, кареты, ведь каждая в его стихе звучит по-своему, имеет свой собственный ритм, свой собственный стихотворный напев…"

На стихи Северянина писали музыку С. В. Рахманинов и М. Якобсон, О. Строк и А.Н. Вертинский. Всего было написано более 30 романсов. В 1930-е годы С.С. Прокофьев высказывал мнение, что у Северянина имелись "начатки" композиторского дарования, а в его стихах "присутствует контрапункт". Особенно восхищался он стихотворением "Квадрат квадратов".

Александр Блок записал о нем: "Это настоящий, свежий, с открытой душой детский талант, во всех проявлениях действительности находящий сияние жизни и тепла".

А сам поэт говорил о себе: "…стихи мои музыкальны, с детства читаю их речитативом, несколько нараспев, они очень склонны к мелодии…"