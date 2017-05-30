Конкурс “Мисс Нарва-2017”: знакомимся с участницами

Участницы проекта “Мисс Нарва-2017” приняли участие в первой “официальной” фотосессии конкурса. Это была еще не тематическая фотосессия, они пройдут позже. На этот раз задача заключалась в создании галереи со студийными портретами в едином стиле. Пока визажисты и парикмахеры подготавливали участниц, шла съемка бэкстейджа фотосессии. Новые фотографии помогут зрителям и болельщикам конкурса лучше познакомиться с девушками, которые в этом году претендуют на престижное звание “мисс города”.

В конкурсе принимают участие девять девушек. Коротко расскажем о них.

Андриана, 18 лет, номер 1. Учится и работает. Пробовала себя в журналистике. У нее разносторонние интересы и увлечения. Любит музыку, танцы.

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Анастасия, 17 лет, номер 2. Учится. Занималась различными стилями танцев. Увлекается визажем. Ее мечта — открыть свой салон красоты и создать счастливую семью.

Pressifoto

Тайя, 16 лет, номер 3. Учится. Ее хобби — приготовление сложных кулинарных шедевров. С удовольствием фотографировалась как модель для рекламы одежды.

Pressifoto

Анна, 16 лет, номер 4. Учится. Ей нравится рисовать; занималась гимнастикой, танцами, теннисом. Ее девиз — “Слушай свое сердце”.

Pressifoto

Елизавета, 17 лет, номер 5. Учится. Увлекается фотографией — и в качестве фотографа, и в качестве фотомодели. С удовольствием играет в настольный теннис.

Pressifoto

Регина, 17 лет, номер 6. Учится. Добрая, целеустремленная. Занимается волейболом. Во время конкурса надеется приобрести новых друзей.

Pressifoto

Дана, 18 лет, номер 7. Учится. Любит петь; занималась уличными танцами. Ей нравится спорт, играет в футбол и волейбол.

Pressifoto

Кристина, 23 года, номер 8. Работает. Любит искусство, особенно увлекается музыкой. Для нее цель в жизни — создание хорошей семьи.

Pressifoto

Анастасия, 19 лет, номер 9. Работает. Надеется стать парикмахером. Любит петь; увлекается рисованием на шелке. От участия в конкурсе ждет много положительных эмоций.

Pressifoto

Сейчас девушки, участвующие в конкурсе, приступают к первым хореографическим занятиям. Каковы будут результаты, зрители увидят во время показательных выступлений летом. Первое показательное выступление состоится 30 июня на фестивале “Best Fest” в Нарвском замке.

Фотографы: Алексей Кармла, Эдуард Садала

Прически: Ангелика Певцова, Анжелика Тимофеева

Макияж: Кристина Лакс-Сушко, Анастасия Максимкина