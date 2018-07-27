Константин Пятс: спаситель или предатель Эстонии?

Первый президент Эстонского государства Константин Пятс — одна из наиболее противоречивых фигур в истории страны. Один из основателей демократической республики и впоследствии диктатор, разогнавший парламент. Многие считают его предателем, покорно согласившимся на аннексию со стороны СССР, но есть и те, кто уверен, что Пятс тем самым спас страну от войны и от гибели десятков и сотен тысяч эстонцев. Спектакль “Костя и Великан”, поставленный российским режиссером Александром Огаревым в местечке Вйинисту, ответов на многочисленные вопросы не дает, но позволяет лучше понять мотивы поступков Пятса, как личности, оказавшейся в трагических условиях.
Постановка «Костя и Великан» осуществлена по пьесе эстонского драматурга Марта Кивастика, который и раньше обращался к теме событий предвоенной Первой республики в своей драме «Варес», посвященной антагонисту Пятса, председателю первого советского правительства Эстонии Йоханнесу Варес-Барбаресу. Неожиданно для многих театралов и любителей истории режиссером спектакля об одном из величайших эстонцев был назначен русский — театральный режиссер из России Александр Огарев, ученик знаменитого реформатора сцены Анатолия Васильева.
Как пишет в своей рецензии на нашем портале литератор Елена Скульская: «Пригласить на постановку спектакля о двойственной, спорной, загадочной, даже мистической фигуре президента Константина Пятса московского режиссера Александра Огарева — решение отважное. Что бы ни написал в пьесе Март Кивастик, эстонский автор, русскому режиссеру было решать — как расставить не только эстетические, но и этические акценты в произведении, где речь идет о том, как именно огромная империя поглощала маленькую Эстонию. Советский Союз в спектакле именуется просто — “русские”, фашистская Германия — просто “немцы”, президент страны — просто “Костя”. В этих уменьшительных, просторечных, панибратских названиях кроется требование: каждый из занятых в спектакле – и русский и эстонцы — должны были не только сыграть свою роль, но и выразить свой взгляд, свою позицию на события, которые привели Эстонию к утрате независимости. Рискованное решение продюсера Мярта Меоса, руководителя театра R.A.A.A.M, выбравшего Александра Огарева, оказалось выигрышным; издание Eesti Päevaleht — соавтор летнего проекта “Костя и великан” — не прогадало в своей ставке».
Не прогадало во многом потому, что Александр Огарев был свободен от стереотипов и предрассудков в отношении Константина Пятса, для него он не был ни предателем, ни спасителем. Как сказал сам режиссер в интервью нашему порталу, для него работа над спекатлем стала возможностью открыть для себя неизвстные страницы истории не только Эстонии, но и России. Александр Огарев отметил, что это открытие было не слишком приятным, поскольку он не представлял себе, насколько цинично и лживо повели себя руководители СССР по отношению к Эстонии. И именно роль фигуры, личности Константина Пятса во всей этой истории оказалась тем катализатором, который заставил развиваться события именно в таком направлении.
Впрочем, сам спектакль не является историческим или биографическим, это сплав нескольких жанров, трагедия в комедии, как отмечает Елена Скульская. Актеры постоянно переключаются, становясь то самими собой, то персонажами пьесы. Исполнитель главной роли Пеэтер Таммеару по ходу действия даже произносит несколько раз: «А сейчас я Петс, а не Пятс». Как отмечает критик Вейко Мярка на страницах Eesti Päevaleht, именно в игре Таммеару заключена одна из главных удач постановки. Ему удалось показать первого президента не политиком или жертвой политики, а обычным человеком. Сомневающимся, беспомощным, одиноким, сопротивляющимся. Его спутнице жизни Юули (актриса Элина Рейнольд) в спектакле отведена роль женщины-голоса простого народа, с которой он советуется и только ей может открыть свои слабости: «Как думаешь, Юули, война будет?».
Несомненно, этот спектакль представляет интерес в первую очередь для любителей разгадывать загадки истории и открывать для себя новые страницы в непростой судьбе нашей страны и ее лидеров. Фигура Константина Пятса не только по-прежнему любопытна с этой точки зрения, она все еще тревожит и будоражит нынешние поколения политиков. Взять к примеру, острую и принципиальную полемику вокруг планов установить памятник Пятсу на Тоомпеа. Впрочем, и тем, кто до сих пор уверен в «добровольном» присоединении Эстонии к СССР в 1940-м также не лишне было бы ознакомиться с этим произведением, чтобы познать и другую сторону медали.
"Kostja ja Hiiglane / Костя и Великан"
В ролях: Пеэтер Таммеару (Костя), Раймо Пасс, Сулев Теппарт, Элина Рейнолд, Маркус Луйк и др.
Главный организатор постановки R.A.A.A.M.
Премьера 25 июля.
Спектакли пройдут 25-29 июля и 1-5 августа в 17:00 и 20:00 в театральном зале бывшей котельной в Вийнисту. Зрители могут попасть на свои места начиная с 16:30 и 19:30. Билеты можно приобрести в Piletilevi.