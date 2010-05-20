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В субботу, 12 июня, на Певческом поле в Таллинне пройдет эксклюзивный, только с сидячими местами концерт Рода Стюарта — уникальной суперзвезды, чья хрипловатая манера пения уже 40 лет привлекает все новых поклонников во все мире. Род Стюарт — одна из немногих звезд высшего мирового класса, которые у нас еще не выступали.
Портал Delfi разыграл билеты на мероприятие.
По 2 билета получают:
1. Veronika Kuhtinskaja
2. Anna Petrova
3. Marina Persikova
4. Igor Kuznetsov
5. Natalia Usakova
Благодарим всех участников и поздравляем победителей!
Билеты можно получить по будням с 10:00 до 17:00 по адресу: Таллинн, Рявала 6, DELFI (5 этаж)!