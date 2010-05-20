Кто пойдет на концерт Рода Стюарта

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В субботу, 12 июня, на Певческом поле в Таллинне пройдет эксклюзивный, только с сидячими местами концерт Рода Стюарта — уникальной суперзвезды, чья хрипловатая манера пения уже 40 лет привлекает все новых поклонников во все мире. Род Стюарт — одна из немногих звезд высшего мирового класса, которые у нас еще не выступали.