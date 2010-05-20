Портал Delfi разыграл билеты на мероприятие.

По 2 билета получают:

1. Veronika Kuhtinskaja
2. Anna Petrova
3. Marina Persikova
4. Igor Kuznetsov
5. Natalia Usakova

Благодарим всех участников и поздравляем победителей!

Билеты можно получить по будням с 10:00 до 17:00 по адресу: Таллинн, Рявала 6, DELFI (5 этаж)!

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