В мае Русский театр представляет зрителям один из самых красивых своих спектаклей "Опасные связи", главная особенность которого в том, что зрители располагаются на сцене, а актеры играют в зрительном зале.

Портал Delfi разыграл билеты на мероприятие.

По 2 билета на 26 мая получат:

Inga Karpova

Nikita Mitkov

Svetlana Makarova

Olga Korkkinen

Olga Arsenina



Благодарим всех участников и поздравляем победителей!

Победители смогут попасть на мероприятие по списку — имена мы передали организатору и билеты можно получить на месте, в кассе, при предъявлении подтверждающего личность удостоверения.

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В основе постановки — шедевр французской прозы 18 века "Опасные связи" Шодерло де Лакло. Это самое скандальное произведение своего времени, автора которого обвиняли в безнравственности. Герои романа виконт де Вальмон и маркиза де Мертей затевают изощренную интригу, желая отомстить своим противникам. Разработав хитроумную стратегию и тактику обольщения юной девицы Сесиль де Воланж, они виртуозно играют на человеческих слабостях и недостатках.

Перипетии сюжета сегодня вызывают не менее острый интерес, чем в 1782 году, когда роман только вышел из печати. Интерьер Русского театра, роскошные костюмы артистов, созданные известным московским художником Максимом Обрезковым, великолепно передают атмосферу романа. Интриги, бесконечный поиск наслаждений, пикантные сексуальные забавы, бесконечная борьба между мужским и женским началом, победителей в которой не бывает. И вечный вопрос: "Что выше: человек или любовь?"

Режиссер-постановщик — Михаил Чумаченко.

Художник-постановщик — Максим Обрезков (Москва).

Хореограф — Ольга Привис.

В ролях: Александр Ивашкевич, Лариса Саванкова, Наталья Мурина-Пуустусмаа, Елена Тарасенко, Лидия Головатая, Александр Синякович, Дмитрий Косяков, Наталья Дымченко, Александр Кучмезов и другие.

NB! Детям до 16 спектакль не рекомендуется.

20-28 мая в Большом зале Русского театра

Стоимость билетов — 150, 200 и 250 крон.