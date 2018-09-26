Международный день музыки начнется с утренних концертов проекта “Каждому ребенку — свой музыкальный инструмент”

“Международный день музыки начнется по-особенному. Вместе с восходом солнца по всей Эстонии зазвучит музыка на концертах утреннего пробуждения проекта “Каждому ребенку — свой музыкальный инструмент”, — сказал руководитель организационной команды ЭР100 Яанус Рохумаа. “Выступлениями участников проекта “Каждому ребенку — свой музыкальный инструмент” 1 октября мы завершим длившейся четыре года проект ЭР100. По всей Эстонии в пользование детям было передано более трех тысяч музыкальных инструментов, и теперь настало время для того, чтобы они зазвучали”, — добавил Рохумаа.

По словам руководителя проекта “Каждому ребенку — свой музыкальный инструмент” Аллана Тамме, поскольку солнце раньше всего встает в Нарве, то там состоится и первый концерт утреннего пробуждения. “Духовой оркестр Нарвской музыкальной школы начнет выступление на нарвском променаде уже в 7:11, после чего пробуждение музыкой продолжится по всей Эстонии”, — отметил Тамме. “У тех, кто не сможет подняться с рассветом, будет возможность в течение дня посетить более 60 концертов “Каждому ребенку — свой музыкальный инструмент”, — добавил Тамме.