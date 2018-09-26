Международный день музыки начнется с утренних концертов проекта “Каждому ребенку — свой музыкальный инструмент”

1 октября, в международный день музыки, состоятся концерты утреннего пробуждения проекта “Каждому ребенку — свой музыкальный инструмент” в восьми городах по всей Эстонии. День начнется с исполнения гимна.
- В 7:11 перед пляжным зданием Йоаору в Нарве выступит духовой оркестр Нарвской музыкальной школы.
- В 7:17 перед театром “Ванемуйне” в Тарту выступит духовой оркестр “Тамме”.
- В 7:19 на центральной площади Вяйке-Маарья выступит духовой оркестр Вяйке-Маарья.
- В 7:20 на центральной площади Пылтсамаа выступит духовой оркестр Пылтсамааской общей гимназии.
- В 7:22 на центральной площади Пайде выступит городской оркестр Пайде.
- В 7:25 в башне Длинный Герман в Таллинне выступят трубачи из Табасалу.
- В 7:26 на площади Рюйтли в Пярну выступит духовой оркестр Пярнуской музыкальной школы.
- В 7:32 на площади Основной школы Эммасте на Хийумаа выступит духовой оркестр Эммасте.
В течение дня по всей Эстонии состоится более 60 концертов в рамках специальной концертной программы “Каждому ребенку — свой музыкальный инструмент”. С программой концертов можно ознакомиться на странице ЭР100 и на странице международного дня музыки.
В период с 2015 по 2018 год на приобретение инструментов в рамках проекта ЭР100 “Каждому ребенку — свой музыкальный инструмент” было направлено 1,8 миллиона евро, на которые было приобретено около 3000 новых музыкальных инструментов для 413 учебных заведений по всей Эстонии.
Организаторами совместного подарка ЭР100 “Каждому ребенку — свой музыкальный инструмент” являются Союз музыкальных школ Эстонии, Общество духовой музыки Эстонии, Эстонский центр фольклорной музыки, Эстонский союз образования в области эстрадной музыки, Союз симфонических оркестров Эстонии и организационная команда ЭР100 Государственной канцелярии.
В 2018 году отмечается 100-летний юбилей Эстонии, подробная информация о празднованиях приведена на странице www.ev100.ee.