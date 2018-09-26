26.09.2018, 20:05

Международный день музыки начнется с утренних концертов проекта “Каждому ребенку — свой музыкальный инструмент”


rus.delfi.ee
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Trad.Attack! Viljandi folgil
Trad.Attack! Viljandi folgilFoto: Kenno Soo

1 октября будет отмечаться международный день музыки, который начнется с концертов утреннего пробуждения проекта ЭР100 “Каждому ребенку — свой музыкальный инструмент”. В рамках крупнейшего музыкального подарка к столетию Эстонии на рассвете в восьми городах Эстонии дети и молодежь исполнят музыкальные произведения на инструментах, полученных в рамках проекта.

“Международный день музыки начнется по-особенному. Вместе с восходом солнца по всей Эстонии зазвучит музыка на концертах утреннего пробуждения проекта “Каждому ребенку — свой музыкальный инструмент”, — сказал руководитель организационной команды ЭР100 Яанус Рохумаа. “Выступлениями участников проекта “Каждому ребенку — свой музыкальный инструмент” 1 октября мы завершим длившейся четыре года проект ЭР100. По всей Эстонии в пользование детям было передано более трех тысяч музыкальных инструментов, и теперь настало время для того, чтобы они зазвучали”, — добавил Рохумаа.

По словам руководителя проекта “Каждому ребенку — свой музыкальный инструмент” Аллана Тамме, поскольку солнце раньше всего встает в Нарве, то там состоится и первый концерт утреннего пробуждения. “Духовой оркестр Нарвской музыкальной школы начнет выступление на нарвском променаде уже в 7:11, после чего пробуждение музыкой продолжится по всей Эстонии”, — отметил Тамме. “У тех, кто не сможет подняться с рассветом, будет возможность в течение дня посетить более 60 концертов “Каждому ребенку — свой музыкальный инструмент”, — добавил Тамме.

1 октября, в международный день музыки, состоятся концерты утреннего пробуждения проекта “Каждому ребенку — свой музыкальный инструмент” в восьми городах по всей Эстонии. День начнется с исполнения гимна.

  • В 7:11 перед пляжным зданием Йоаору в Нарве выступит духовой оркестр Нарвской музыкальной школы.
  • В 7:17 перед театром “Ванемуйне” в Тарту выступит духовой оркестр “Тамме”.
  • В 7:19 на центральной площади Вяйке-Маарья выступит духовой оркестр Вяйке-Маарья.
  • В 7:20 на центральной площади Пылтсамаа выступит духовой оркестр Пылтсамааской общей гимназии.
  • В 7:22 на центральной площади Пайде выступит городской оркестр Пайде.
  • В 7:25 в башне Длинный Герман в Таллинне выступят трубачи из Табасалу.
  • В 7:26 на площади Рюйтли в Пярну выступит духовой оркестр Пярнуской музыкальной школы.
  • В 7:32 на площади Основной школы Эммасте на Хийумаа выступит духовой оркестр Эммасте.

В течение дня по всей Эстонии состоится более 60 концертов в рамках специальной концертной программы “Каждому ребенку — свой музыкальный инструмент”. С программой концертов можно ознакомиться на странице ЭР100 и на странице международного дня музыки.

В период с 2015 по 2018 год на приобретение инструментов в рамках проекта ЭР100 “Каждому ребенку — свой музыкальный инструмент” было направлено 1,8 миллиона евро, на которые было приобретено около 3000 новых музыкальных инструментов для 413 учебных заведений по всей Эстонии.

Организаторами совместного подарка ЭР100 “Каждому ребенку — свой музыкальный инструмент” являются Союз музыкальных школ Эстонии, Общество духовой музыки Эстонии, Эстонский центр фольклорной музыки, Эстонский союз образования в области эстрадной музыки, Союз симфонических оркестров Эстонии и организационная команда ЭР100 Государственной канцелярии.

В 2018 году отмечается 100-летний юбилей Эстонии, подробная информация о празднованиях приведена на странице www.ev100.ee.

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