Сенсационный оркестр Гленна Миллера — самое ожидаемое джазовое культурное событие этой осени.

Организаторы и участники оркестра благодарны почитателям “живой” настоящей джазовой музыки за повышенный интерес к творчеству коллектива, что делает будущий концерт не только ожидаемым, но и аншлаговым.

Уже 21 октября в Концертном доме Nokia даст единственное выступление один из самых значимых оркестров мира. Настоящая легенда, про которую можно с уверенностью сказать, что это — настоящий джаз. Яркая звезда мирового музыкального Олимпа — оркестр Гленна Миллера под руководством Уилла Салдена.

Это концерт, это музыкальное шоу, это 100% узнаваемые мелодии классического истинного джаза и композиции всеми любимых кинолент. Именно “Серенада солнечной долины” появилась из под взмаха руки великого Гленна Миллера, именно по звучанию оркестра мы знаем самые знаменитые хиты 40-х и 50-х. Это целое наследие, которое передается от поколения к поколению благодарных слушателей и настоящих ценителей музыки.

Двери концертного зала открываются в 18:00. Начало концерта в 19:00.

В продажу уже поступили дополнительные билеты в партер, а также на второй балкон уютного концертного дома Nokia со специальной скидкой до конца мая в 15%.