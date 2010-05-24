4 июня в 18.00 в ЦРК начнется единственный показ в Эстонии программы фильмов студентов ВГИКа (Москва) о семье, дружбе и любви.

Одним из ярких культурных событий начала лета станет 10 международный фестиваль короткометражного фильма “Невиданное кино”.

НЕВИДАННОЕ КИНО — это ежегодный кинофорум, задуманный как фестиваль современного молодежного фильма. Его цели — собрать в рамках одного мероприятия независимых некоммерческих кинодеятелей из разных стран Европы, а также дать возможность начинающим и наиболее перспективным молодым авторам представить свое творчество широкой публике.

Вот уже на протяжении десяти лет фестиваль поддерживается мэрией Маарду, а Георгий Васильевич Быстров является инициатором и вдохновителем этого уникального форума молодых кинематографистов.

За прошедшие годы фестиваль “Невиданное кино” вырос из локального республиканского в престижное международное культурное событие, на которое присылаются фильмы из лучших европейских университетов по кинематографии.

Организаторы надеются, что просмотровые залы, как и в прошлые годы, будут полны поклонниками хорошего современного кино и зрители получат заряд положительных эмоций от встреч с настоящим искусством.

На нынешний фестиваль было прислано 85 фильмов из 10 стран (Англия, Испания, Германия, Хорватия, Украина, Литва, Швеция, Финляндия, Эстония и Россия).

От Эстонии будут представлены фильмы студий “Каnutiaia”, „Meksvideo” „Ровесник”, а так же работы студентов BFM и Художественной академии.

В течение трех дней эстонский зритель сможет увидеть лучшее молодежное и студенческое кино, а также профессиональные работы независимых режиссеров, созданные за последних два года.

Главные просмотры состоятся в Маарду в помещении Rahvamaja, где будут показаны 4 конкурсные программы. Из них две составленны из работ студентов, учащихся в кинематографических вузах.

Еще одна программа составлена из детских фильмов (в основном анимационных), которую рекомендуется посетить родителям с детьми, и блок кинокартин независимых авторов.

Начало конкурса состоится 5 июня в 11.00.

Завершится конкурсный день двумя программами студенческих кинокартин.

В рамках фестиваля в Таллинне в Русском Культурном центре и Маарду в Rahvamaja состоятся фотовыставки студии “Мексвидео”.

4 июня в 18.00 в ЦРК начнется единственный показ в Эстонии программы фильмов студентов ВГИКа (Москва) о семье, дружбе, любви.

В программу “ТЫ НЕ ОДИН” включены студенческие фильмы разных лет, рассказывающие, каждый по-своему, об обретении человеком самого себя, о поиске им счастья и взаимопонимания с другими,о неистребимом желании любить и быть любимым. Зрители увидят первые кинематографические опыты знаменитых российских кинематографистов — Никиты Михалкова (“Девочка и вещи” ), Элема Климова (“Смотрите — небо” ), Сергея Никоненко (“Петрухина фамилия”), Федора Бондарчука ( “Сон в летнее утро”), Ивана Охлобыстина (“Рассекатель волн”), Анны Меликян (“До востребования” ) и другие фильмы.



6 июня в культурном центре “Линдакиви” в 11.00 можно будет увидеть свободную программу, составленную из внеконкурсных кинокартин и лучших фильмов прежних фестивалей.

В свободной программе зрители смогут увидеть подборку из шедевров жанра и убедиться, что может быть неизвестный многим короткий фильм — явление интересное и поистине увлекательное.

Ведь как гласит девиз фестиваля “Невиданное кино“ — “Каждый фильм находит своего зрителя”.

Там же состоится закрытие фестиваля и награждение победителей.

Параллельно с профессиональным жюри своих лауреатов определит и молодежное жюри. Очень важно для начинающих кинематографистов — это почувствовать, что они не одиноки, что у них есть единомышленники в других странах.

Как правило, такие конкурсы дают колоссальный творческий импульс.

Фестиваль поддерживают: управа города Маарду, Eesti Kultuurkapital, Департамент культуры и Министерство по делам молодежи и спорта.

Ждем всех, кто интересуется новинками кино, кто сам снимает и любит смотреть хорошие фильмы.

Вход на все мероприятия бесплатный!