21 мая в 16 часов в Художественной галерее нарвского музея

открывается персональная выставка Елены Кузнецовой "Цветовые отражения".

Елена Кузнецова родилась в Свердловской области, закончила Ярославское художественное училище, затем художественно-графический факультет Костромского пединститута и уже более 20 лет занимается преподавательской деятельностью.

В 1999 году вместе с мужем — художником, открыла художественную студию "Ступени". С 2006 года Елена Кузнецова руководитель объединения нарвских художников "Вестервалли".

На выставке "Цветовые отражения" зрители получат возможность увидеть различные живописные работы, взгляд автора на природу, жизнь — влюбленный и вместе с тем далекий от "глянца".

Художник работает в основном в технике масляной живописи, но есть и работы выполненные акрилом и в смешанной технике. Через цвет Елена способна передать любое личное впечатление — музыкальное, зрительное, литературное. Выразить себя посредством цвета действительно значимая задача для художника — живописца.

Свободная манера письма, особое отношение к цвету, искренность в трактовке образов. характерны для ее живописи. Персональная выставка Елены Кузнецовой является ретроспективной, ибо на ней можно увидеть работы выполненные с 1996 по 2010 год.

"Мне часто хочется обобщить и "смазать" ощущение и образы натуры, чтобы усилить их. Волнует все тайное, недосказанное, исчезающее" — говорит художница.