Писатель Владимир Сорокин: те, кто знают буквы, будут состоятельными людьми

Стокгольмский синдром в детском спектакле
Эту часть заметок мне писать несколько неловко, поскольку речь пойдет о единственном включенном в фестиваль театральном представлении — “Воробье и чудовище” моей театрально-поэтической студии. Поэтической — поскольку спектакли ставятся исключительно на стихотворном материале, театральной — поскольку это именно спектакли, а не просветительские чтения. Но меня извинит то обстоятельство, что к успеху спектакля я не имею ни малейшего отношения, напротив, я максимально усложнила, сделала почти невыполнимой задачу, которую поставила перед режиссером Марией Шорстовой, хореографом Антоном Варфоломеевым и певицей, проводившей занятия по вокалу, Анной Чайковской. Я предложила вывести на сцену литературную композицию по мотивам Чуковского и Шварца, где детский “Тараканище”, звучащий на русском, эстонском, французском и немецком языках, взаимодействует с “Драконом” Шварца.
Мария Шорстова создала удивительный спектакль со студийцами о стокгольмском синдроме — о любви к мучителям, о том, как медленно, но верно, страх переходит в поклонение, в приязнь, в страсть. Трагической кульминацией стал момент, когда воробей проглотил таракана, а звери с горечью и ужасом отнеслись к произошедшему — у них отняли мучителя, у них отняли образ жизни, который предполагает слезы и рыдания, а не веселье; они веселиться не умеют, бояться лучше и привычнее, чем радоваться и танцевать.
Конечно, в этом детском спектакле всё заканчивается хорошо — веселым танцем. Дети в зале радуются, что никакого чудовища им так и не показали, не напугали, но все-таки сказка по-хорошему была страшной, как они любят. А взрослые зрители увидели всю глубину постановки. Ко мне подошла англоязычная пара и так охарактеризовала увиденное: “Мы не говорим по-русски, мы не говорим по-эстонски, не понимаем ни по-немецки, ни по-французски, но мы поняли спектакль — он о нас обо всех, о нашем мире, привыкшем бояться, о людях, которым спокойней жить в клетках, чем на свободе”.
Студия “Поэтическое содружество” в нынешнем году смогла работать только при содействии Союза писателей Эстонии и, главное, решающей поддержке горсобрания, поскольку его председатель Михаил Кылварт давний патрон этой студии, он бывает не только на всех спектаклях, но иногда даже и на рядовых занятиях. А сами занятия в этом году проходили в Союзе писателей.
Все три спектакля, поставленные Марией Шорстовой в студии, были участниками HeadRead -- „Улица Бродского. Кафе “Мандельштам”, “Заблудившийся трамвай”, теперь “Воробей и чудовище”.
Мария Шорстова иногда говорит, что она “работает с буквами”. Именно это выражение использовал в своем выступлении Владимир Сорокин — самый популярный современный русский писатель, самый знаменитый стилист из ныне пишущих.
… На фестивале продавались книги, и покупали их активно, все-таки они еще не стали предметом роскоши и украшения интерьера, дорогим антиквариатом. Фестиваль HeadRead отметил десятилетие, уверена, он отметит еще множество юбилеев!