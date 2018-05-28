Писатель Владимир Сорокин: те, кто знают буквы, будут состоятельными людьми

Сорокин начал с того, что хорошо говорят только те писатели, которые не полностью умеют реализовывать себя на бумаге, мол, если ты написал всё, что хотел, то тебе и добавить к этому нечего. Так, собственно, и получилось: ничего по-настоящему существенного он не добавил к тому, что можно прочесть в его книгах. Самим книгам он предсказал будущее, в котором они станут предметами роскоши, выполненными под старину: будет бумага ручного производства, ручной набор, книги будут пахнуть типографской краской, ручным будет и переплет, а цена баснословной. При этом он заметил, что ни один писатель не останется без работы, поскольку литераторы — грамотные, а в социальных сетях с грамматикой обстоят дела крайне плохо, вот их и будут звать писать и редактировать.

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Мне это утверждение-предсказание показалось до крайности наивным. Никаких писателей править и редактировать тексты звать не будут, а сделают безграмотность общей утвержденной нормой. Мне недавно один известный питерский романист сказал: “Послушай, сейчас только лузеры пишут грамотно!” Так и есть! Безголовые барышни, лишенные даже начатков представлений о грамматике, не говоря уже о синтаксисе, ведут всевозможные сайты, новостные колонки, создают рекламные слоганы, и никого это не смущает, кроме тех же писателей, которых планомерно изымают из обращения. Окончательное решение “писательского вопроса”, полагаю, будет куда более успешно, чем окончательное решение другого вопроса, который как раз решить не удалось во время Второй мировой войны.

Тогда многие были против самой идеи; о Холокосте не забывают до сих пор и не забудут никогда, а уничтожить литераторов, чтобы не мешали, чтобы не запрещали помещать запятые между подлежащим и сказуемым и не заставляли ставить ударение там, где им, видите ли, кажется правильным, мне лично думается, совсем не трудно. Хотя Сорокина, уверенного в успешном дальнейшем существовании грамотных людей, в момент этого предсказания слушали особенно напряженно и даже радостно переглядывались.

Сам Владимир Сорокин, как рассказал мне один из организаторов фестиваля Игорь Котюх, счел своим долгом в Таллинне поклониться могиле Игоря-Северянина, своего любимого поэта; Северянина, по словам классика (так назвал Сорокина П.И Филимонов, на что тот все-таки ответил: “Классики все умерли!”, на что П.И.Филимонов отлично отреагировал: “Но Вы-то еще нет!”) отличает удивительная легкость и тонкая образность.

Я уже очень давно не ищу встреч со знаменитостями — со всеми, кто меня интересовал, я и так давно знакома, но вот посмотреть на живого Сорокина было все-таки очень любопытно: как он держится, как медленно, словно на ваших глазах рождая особенную мысль, говорит (переводчику-синхронисту можно было просто позавидовать — столь легкой добычей был писатель), что выделяет, отвечая на вопросы…