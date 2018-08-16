Полиция вновь поможет вернуть владельцам утерянные на фестивале Weekend вещи

Руководитель Пярнуского отделения полиции Андрес Синимери сказал, что на страничке быстро в режиме реального времени можно будет найти информацию о найденных вещах и такое решение хорошо работало в предыдущие годы. “В прошлом году в течение фестиваля полицейским передали около 400 вещей, из них почти половину мы вернули владельцам еще во время фестиваля”, — сказал Синимери.

Больше всего полиции в прошлом году передавали найденные документы, банковские карты и мобильные телефоны, а также кошельки, ключи, часы и сумки. Найденные ценные вещи можно будет и в этом году передать в палатку полиции на территории фестиваля. Фотографии найденных вещей будут публиковаться на созданной для этого страничке в Facebook.

"Мы советуем гостям фестиваля не брать с собой много вещей, особенно это касается ценных вещей. Следует также обратить внимание на список вещей, которые нельзя брать с собой в соответствии с установленными организатором фестиваля правилами. В местах большого скопления народа надо быть внимательным и следить за своими вещами”, — добавил полицейский.