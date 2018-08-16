16.08.2018, 19:50

Полиция вновь поможет вернуть владельцам утерянные на фестивале Weekend вещи

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Bublik
EST
Weekend festival baltic 2017
Weekend festival baltic 2017Foto: Raido Vint

На странице Ляэнеской префектуры в Facebook и в этом году будет открыта рубрика потерянных и найденных вещей "Kaotatud ja leitud/ Lost and Found/ Weekend Festival Baltic 2018", где будет публиковаться информация о найденных и переданных полиции вещах на фестивале Weekend в Пярну.

Руководитель Пярнуского отделения полиции Андрес Синимери сказал, что на страничке быстро в режиме реального времени можно будет найти информацию о найденных вещах и такое решение хорошо работало в предыдущие годы. “В прошлом году в течение фестиваля полицейским передали около 400 вещей, из них почти половину мы вернули владельцам еще во время фестиваля”, — сказал Синимери.

Больше всего полиции в прошлом году передавали найденные документы, банковские карты и мобильные телефоны, а также кошельки, ключи, часы и сумки. Найденные ценные вещи можно будет и в этом году передать в палатку полиции на территории фестиваля. Фотографии найденных вещей будут публиковаться на созданной для этого страничке в Facebook.

"Мы советуем гостям фестиваля не брать с собой много вещей, особенно это касается ценных вещей. Следует также обратить внимание на список вещей, которые нельзя брать с собой в соответствии с установленными организатором фестиваля правилами. В местах большого скопления народа надо быть внимательным и следить за своими вещами”, — добавил полицейский.

Советы гостям фестиваля:

  • Если вы потеряли что-то и нашли фото своей вещи на нашей странице в Facebook, обратитесь в палатку полиции на территории фестиваля.
  • В палатку полиции можно принести найденные вещи до конца концертного дня ежедневно.
  • По окончанию фестивального дня вещи, за которыми не пришли владельцы, будут переданы в Пярнуское отделение полиции по адресу Пикк, 18. То есть, если вы потеряете что-то 16 августа и обнаружите фотографию своей вещи 17 августа, следует обратиться в Пярнуское отделение полиции.
  • Информацию о потерянных и найденных вещах можно получить по номерам 444 6500 и 5331 2118.
  • Менее ценные вещи следует передавать в палатку инфостола фестиваля Weekend, такие вещи можно получить до обеда 20 августа.
  • Вещи, потерянные и найденные за территорией фестиваля, будут переданы в Пярнуское отделение полиции и за ними следует обратиться напрямую в отделение полиции.

Ссылка на страницу находок — https://www.facebook.com/events/1767095986709583/. Нажмите "интересует“ или "пойду“, активируйте оповещения и так вы будете получать информацию о найденных вещах.

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