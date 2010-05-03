05.05 ср 19:00 П. Шеффер Эквус Малый зал

06.05 чт 19:00 А. Николаи Немного нежности Малый зал

07.05 пт 19:00 Р. Куни СМЕШНЫЕ ДЕНЬГИ* Большой зал

08.05 сб 12:00 Бр. Гримм КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД Малый зал

08.05 сб 18:00 К. Людвиг Примадонны Большой зал

К празднику! 09.05 вск 16:00 ПЕСНИ НАШЕГО КИНО Театральный киносеанс Большой зал

12.05 ср 19:00 Серебряный век. Поэтический спектакль Малый зал

13.05 чт 19:00 Я. Тятте СЧАСТЛИВЫХ БУДНЕЙ! Малый зал

14.05 пт 19:00 ПЕСНИ НАШЕГО КИНО Театральный киносеанс Большой зал

15.05 сб 18:00 К. Людвиг Примадонны Большой зал

16.05 вск 12:00 Дж. Родари Приключения Чиполлино и его друзей Большой зал

16.05 вск 19:00 Д. Мамет М&Ж. ОТКЛОНЕНИЯ ПО ФРЕЙДУ Малый зал

22.05 сб 12:00 расСказки. Маленькие истории для самых маленьких Зеркальное фойе

28.05 пт 14:00 Бр. Гримм КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД Малый зал спектакль зарезервирован

20.05 чт 19:00 Ш. Де Лакло Опасные связи Большой зал

21.05 пт 19:00 Ш. Де Лакло Опасные связи Большой зал

22.05 сб 18:00 Ш. Де Лакло Опасные связи Большой зал

25.05 вт 19:00 Ш. Де Лакло Опасные связи Большой зал

26.05 ср 19:00 Ш. Де Лакло Опасные связи Большой зал

27.05 чт 19:00 Ш. Де Лакло Опасные связи Большой зал

28.05 пт 19:00 Ш. Де Лакло Опасные связи Большой зал

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