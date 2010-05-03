05.05 ср 19:00 П. Шеффер Эквус Малый зал
06.05 чт 19:00 А. Николаи Немного нежности Малый зал
07.05 пт 19:00 Р. Куни СМЕШНЫЕ ДЕНЬГИ* Большой зал
08.05 сб 12:00 Бр. Гримм КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД Малый зал
08.05 сб 18:00 К. Людвиг Примадонны Большой зал
К празднику! 09.05 вск 16:00 ПЕСНИ НАШЕГО КИНО Театральный киносеанс Большой зал
12.05 ср 19:00 Серебряный век. Поэтический спектакль Малый зал
13.05 чт 19:00 Я. Тятте СЧАСТЛИВЫХ БУДНЕЙ! Малый зал
14.05 пт 19:00 ПЕСНИ НАШЕГО КИНО Театральный киносеанс Большой зал
15.05 сб 18:00 К. Людвиг Примадонны Большой зал
16.05 вск 12:00 Дж. Родари Приключения Чиполлино и его друзей Большой зал
16.05 вск 19:00 Д. Мамет М&Ж. ОТКЛОНЕНИЯ ПО ФРЕЙДУ Малый зал
22.05 сб 12:00 расСказки. Маленькие истории для самых маленьких Зеркальное фойе
28.05 пт 14:00 Бр. Гримм КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД Малый зал спектакль зарезервирован
20.05 чт 19:00 Ш. Де Лакло Опасные связи Большой зал
21.05 пт 19:00 Ш. Де Лакло Опасные связи Большой зал
22.05 сб 18:00 Ш. Де Лакло Опасные связи Большой зал
25.05 вт 19:00 Ш. Де Лакло Опасные связи Большой зал
26.05 ср 19:00 Ш. Де Лакло Опасные связи Большой зал
27.05 чт 19:00 Ш. Де Лакло Опасные связи Большой зал
28.05 пт 19:00 Ш. Де Лакло Опасные связи Большой зал
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