30.10.2018, 19:05

СИЛЬНЫЕ КАДРЫ: В Таллинне открылась выставка, авторы работ которой — люди с нарушениями зрения


Bublik
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Nägemispuudega inimeste fotonäitus Viru keskuses
Nägemispuudega inimeste fotonäitus Viru keskusesFoto: Rauno Volmar

30 ноября в центре Виру открылась уникальная выставка под названием “Ощущаемый кадр”. Если взглянуть на эти фотографии, то сложно заметить что-то необычное, но на самом деле авторами фотографий являются люди с нарушениями зрения. Выставка будет открыта до 16 ноября, посетить ее можно во время работы центра.

“Один глаз не видит, на втором зрение -22”, — написано под одной из фотографией.

Для участников выставки были организованы специальные курсы, во время которых люди с нарушениями зрения попробовали фотографировать в разных условиях и с разной техникой. Организатор выставки — MTÜ Реабилитационный центр для любей с нарушениями зрения.

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