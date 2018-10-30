СИЛЬНЫЕ КАДРЫ: В Таллинне открылась выставка, авторы работ которой — люди с нарушениями зрения

Bublik EST

Nägemispuudega inimeste fotonäitus Viru keskuses Foto: Rauno Volmar

30 ноября в центре Виру открылась уникальная выставка под названием “Ощущаемый кадр”. Если взглянуть на эти фотографии, то сложно заметить что-то необычное, но на самом деле авторами фотографий являются люди с нарушениями зрения. Выставка будет открыта до 16 ноября, посетить ее можно во время работы центра.