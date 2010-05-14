25 сентября в концертном доме Nokia одна из ведущих балерин мира и ведущая прима-балерина Мариинского театра, народная артистка России Ульяна Лопаткина впервые предстанет перед эстонской публикой в большом гала–представлении "Звезды русского балета".

Ульяна Лопаткина окончила Академию русского балета имени А.Я. Вагановой по классу педагога Н.М. Дудинской в 1991 году. После окончания Академии стала артисткой балета Мариинского театра, а солисткой — с 1995 года. Ульяна Лопаткина является лауреатом многочисленных премий за достижения в области искусства, таких как "Золотая маска", "Божественная", "Бенуа де ля данс" и множества других.

В большом вечере балета будут представлены фрагменты из классических балетов и хореографические миниатюры в постановке выдающихся хореографов мира — Джона Ноймайера, братьев Легат, Ханса ван Манена, Леонида Якобсона, Михаила Фокина, Ролана Пети, Василия Вайнонена, Мариуса Петипа, Николая Андросова, Александра Горского, Франческо Вентрилья.

"Ульяну Лопаткину можно назвать Катрин Денёв классического балета за благородство минималистического стиля, который она словно конденсирует из балетных излишеств и красот" (Джоэль Лобенталь, „The New York Sunday", 03.04.08)

"Когда танцует Ульяна Лопаткина — не считаешь туры, градусы аттитюдов, высоту прыжков. Наслаждаешься истинным искусством балета" (Ольга Шанцер, "Афиша", 27.12.09).

Билеты поступят в продажу в кассы Ticketpro и Piletilevi 14 мая.