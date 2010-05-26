В рамках музыкального фестиваля в Сууре-Яани 16 июня в стенах Йыхвиского концертного дома состоится концерт “Три Русских баса-профундо”, во время которого Владимир Миллер, Михаил Круглов и Сергей Кочетов выступят с программой Шуберта, Оффенбаха, Алябьева и русских народных песен.

По словам менеджера по продажам Светланы Скребневой, этот известный и в своем роде уникальный ансамбль солистов из Санкт-Петербурга исполняет не только классические произведения и романсы, но и народные песни. “Русские басы, — продолжает она, — своими голосами и техникой уже два столетия восхищают весь мир, а такие имена как Федор Шаляпин, Максим Михайлов, Иван Петров, Евгений Нестеренко навечно вписаны в историю культуры”.

Светлана Скребнева обратила внимание на то, что исключительным феноменом считается бас-профундо (basso profundo), или глубокий бас (октависты) — очень низкий, грудной голос (до “фа” контроктавы включительно), мощный, объемный и мужественный.