20 мая в 18.00 часов во внутреннем дворе Kumu откроется выставка классика финской скульптуры Ээро Хийронена.

Архитектура здания Художественного музея Kumu, спроектированного финским архитектором Пеккой Вапаавуори, и скульптурное творчество Ээро Хийронена опираются на близкие обоим творческие идеалы. Их объединяет модернистская традиция искусства ХХ века, а также особенно живое ощущение природного материала, присущее строительному, прикладному и свободному искусству наших северных соседей. Профессор Ээро Хийронен (род. 1938) вписался в финскую историю искусств как один из самых продуктивных скульпторов всех времен, представивший около 500 работ на многочисленных выставках и создавший 40 монументов. Экспозиция "Диалог земли и воды" во внутреннем дворе Kumu дает впечатляющий обзор творчества Хийронена, разнообразного по масштабам и техникам исполнения. Кроме того, в вестибюле Kumu экспонируются его ассамбляжи с зеркалами, вдохновленные стилем оп-арт 1960-1970-х годов.

В 1970 годы в творчестве Хийронена появилась скульптура из металла, лейтмотивом которой становится тема воды и диалога воды и света. В своей пластике на тему воды Хийронену удалось довести абстрактное искусство в его самом классическом выражении до народа и объединить абстрактный язык с природой, в которой неотъемлемо нуждаются все. Творчество Хийронена — это ода чистой природе и защите неприкосновенности воды. Также визуально впечатляет его подход к теме воды, сосредоточенный на выражении отражений света и воды. Его сравнивают с импрессионистским скульптором, воспроизводящим откражения в воде через поверхности, отражающие игру света. Обтекающие формы его стальных скульптур доносят до зрителя ощущение волнующейся водной стихии, особенно прекрасны насыщенные световыми рефлексами и отполированные стальные поверхности.

Монументы Хийронена на тему воды установлены во многих городах Финляндии, наиболее известны среди них извергающий потоки воды пятиметров монумент "Морской ветер" в Вааса, "Верхние воды" в его родном Эхтяри, "Течение жизни" в Сейняйоки в Западной Финляндии и "Потоки, водопады и устья" в Ийтти в Южной Финляндии. Им созданы также многочисленные скульптуры и рельефы, украшающие внутренние помещения и интерьеры общественных зданий. Проживающий и работающий в Эхтяри художник создал на берегу озера Эхтяри из собственных произведений своеобразный парк скульптур.

Куратор выставки Эха Комиссаров.

К открытию выставки будет выпущен богато иллюстрированный каталог на эстонском, английском и финском языке.

Выставка будет работать до 5 сентября 2010 г.