На проводимом издательством "Инфоринг" 10 июля втором республиканском фестивале "Славянский Свет", в числе прочих, выступит один из заслуженных коллективов Белоруссии, уже знакомый идавирусцам.

- Ансамбль "Поозерье" в Йыхви приедет уже не первый раз, ведь мы десять лет дружим с вашим белорусским обществом "БЭЗ" и, в частности, были в прошлом году на его двадцатилетии, — сказала "Инфопрессу" начальник отдела культуры Поставского райисполкома Наталья Булавинцева. Белорусский город Поставы в Витебской области является побратимом столицы Ида-Вирумаа.

По словам Натальи Николаевны, "Поозерье", который носит титул заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь, интересен тем, что представляет настоящие народные цимбалы и бывал в целом ряде европейских стран. Ансамбль периодически обновляет свой репертуар и в Йыхви привезет новые работы.

- Поставы — вообще, город богатых культурных традиций. Например, у нас ежегодно проводится свой фестиваль народного творчества, — отметила Булавинцева.

В генеральном консульстве Белоруссии в Таллинне добавили, что считают прошедший в прошлом году с большим успехом первый фестиваль "Славянский Свет" очередным важным шагом в деле сохранения, развития и популяризации культуры славянских народов. Этот фестиваль не только знакомит жителей Эстонии с разнообразием славянской культуры, традициями, обычаями, но и исполняет другую очень важную роль — способствует установлению и развитию межличностных контактов.

- Хотели бы выразить благодарность издательству "Инфоринг" за прекрасную идею организации этого мероприятия, за теплый и радушный прием гостей из-за рубежа и пожелать фестивалю дальнейшего процветания и расширения списка его участников. Искренне желаем, чтобы данный фестиваль стал одним из основных ежегодных этнокультурных праздников Эстонии, — сказали в белорусском представительстве.

Сама Беларусь имеет богатый опыт проведения международных фестивалей, направленных на объединение творческих сил близких по культуре стран. Среди них немало и тех, что по духу очень схожи со "Славянским Светом". А наиболее известным и масштабным мероприятием является, конечно, Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске". Эстония, кстати, ежегодно участвует в нем. Так что можно сказать, что признание и добрые пожелания белорусской стороны нашему фестивалю — это оценка настоящих знатоков, и "Славянский Свет" становится полноправным участником большого славянского фестивального "хоровода".

Генеральное консульство Беларуси проводит работу, направленную на то, чтобы на фестивале в Йыхви национальная культура Беларуси была представлена ярко. Планируется, что в этом году в "Славянском Свете", наряду с "Поозерьем", примет участие также вокально-инструментальный ансамбль "Шкляры".

- Надеемся на активное участие в этом мероприятии и творческих коллективов из числа белорусских общественных организаций Эстонии, — сказали в консульстве.

Фестиваль "Славянский Свет" пройдет в этом году 10 июля в парке Йыхви.