ВИДЕО! «Костя и Великан»: спектакль о мистических страницах биографии первого президента ЭР поставит российский режиссер

Деятельность одного из ведущих эстонских политиков и создателя независимого эстонского государства Константина Пятса в 1930-40-е годы много и подробно исследовалась и анализировалась. Его неоднозначные поступки и решения неоднократно пытались понять и современники, и представители следующих поколений, но всякий раз при описании его биографии либо сознательно “забывают”, либо наоборот додумываются какие-то факты и детали.

Десятилетиями исследователи старались найти ответ на главный вопрос: кем же был Пятс на самом деле?

Suvelavastus Kostja ja hiiglane Foto: Rauno Volmar

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Мистика в биографии Константина Пятса прослеживается в разные периоды его жизни. Кто-то вспомнит нервные 1905-й или 1907-й годы, другие — тревожные и “придушенные” 1930-е, третьи припомнят ему сдачу Эстонии СССР, четвертые — сслыку Пятса в Сибирь, пятые — его временное возвращение после войны в психиатрическую лечебницу Ямеяла (Jämejäla) в Вильяндимаа, но для большинства эти мистические аспекты стали известны лишь в последние 20 лет.

Suvelavastus Kostja ja hiiglane Foto: Rauno Volmar

Спектакль “Костя и Великан” создается в сотрудничестве концерна Ekspress Meedia в лице газеты Eesti Päevaleht и независимого центра театрального искусства R.A.A.A.M.

Премьера 25 июля в котельной художественного музея Виннисту. Автор текста Март Кивастик, постановщик Александр Огарев (Россия), художник Эрвин Ыунапуу, художник по свету Прийду Адлас. В главной роли Пеэтер Таммеару, в остальных ролях Раймо Пассь (Эстонский драматический театр), Сулев Теппарт, Элина Рейнольд, Кристьян Сарв, маркус Луйк (Эстонский драматический театр), Марис Лююз и Роланд Лаос.