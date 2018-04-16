ВИДЕО! «Костя и Великан»: спектакль о мистических страницах биографии первого президента ЭР поставит российский режиссер

С 25 июля по 5 августа 2018 года в театральном зале бывшей котельной в поселке Виннисту будет демонстрировать спектакль “Костя и Великан”, рассказывающий о трагической судьбе первого президента Эстонской республики Константина Пятса. В качестве постановщика был приглашен известный российский театральный режиссер Александр Огарев. Сегодня на специальной пресс-конференции авторы постановки рассказали о том, как появилась идея спектакля, как рождалась пьеса и что в результате смогут увидеть зрители.
Пьеса “Костя и Великан” (“Kostja ja hiiglane”) была написана специально для этой постановки писателем Мартом Кивастиком. И это не просто историческое изложений событий из жизни первого главы эстонского государства Константина Пятса. Главным персонажем пьесы является актер, которому необходимо сыграть две роли — некоего Кости и его “альтер эго” Константина Пятса. В своем крайне чувственном и богатом на нюансы тексте автор концентрируется на определенных периодах в жизни Пятса и конкретных людях из его окружения, игравших важные роли в его жизни. Пятс менялся под влиянием времени и обстоятельств, и именно таким постарался отразить его Март Кивастик. Это всеголишь один взгляд на человека, который был связан с наиболее важными событиями с истории Эстонии в первой половине XХ века.