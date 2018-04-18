18.04.2018, 08:20

ВИДЕО: В Эстонии готовят спектакль по книге предполагаемого “духовника Путина”, епископа РПЦ Тихона (Шевкунова)

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Дмитрий Кукушкин
Главный редактор
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Грядущей осенью, 4 октября 2018 года, в Таллинне будет реализован уникальный проект — литературно-музыкальный спектакль по знаменитой книге “Несвятые святые” Тихона Шевкунова, архиерея РПЦ и викария Патриарха Кирилла. Автором идеи спектакля и его продюсером стала известная в Эстонии деятель культуры Марина Теэ, в качестве постановщика приглашен профессор культуры и искусств МГУ, режиссер Игорь Скляр, а за музыкальную составляющую отвечает дирижер духового оркестра Сил обороны Эстонии Пеэтер Саан.

Сегодня авторы будущего спектакля пришли в студию DELFI, чтобы рассказать о начале работы над постановкой и о её будущей концепции.

О чем книга “Несвятые святые”? Это книга о реальных людях. О нас с вами. О прекрасном мире любви и радостных открытий, надежды и счастья, испытаний, побед и обретения смысла поражений.

Героями невыдуманных, основанных на реальных событиях рассказов-притч, поведанных отцом Тихоном, помимо великих старцев, казначеев и наместников стали Булат Окуджава и Сергей Бондарчук, Андрей Битов и др. Автор всем известных ныне песен иеромонах Роман и Генеральный прокурор, притворившийся монахом, воришка и посещавший Печоры с визитом президент РФ Борис Ельцин…

Книга впервые была издана в 2011-м году, и с тех пор приобрела невероятную популярность в разных странах. На сегодня ее совокупный тираж превышает уже 2 с половиной миллиона экземпляров. Переведена она и на эстонский язык.

В ходе представления прозвучат отрывки из книги Т.Шевкунова “Несвятые святые” в исполнении артистов России и Эстонии. Приглашены популярные российские актеры театра и кино Эвклид Кюрдзидис, Сергей Чонишвили, Илья Любимов, а также известный латвийский танцовщик и хореограф Виестурс Янсонс и выпускник театрального отделения Эстонской художественной академии Эдуард Тее.

Музыкальное содержание проекта полностью составлено на основе многолетнего творчества таллинских коллективов. Планируется, что в спектакле принмут участие таллинский ансамбль духовной музыки ORTHODOX SINGERS род управлением В.Петрова и хор РАДУГА Н.Кузиной.

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