ВИДЕО: В Эстонии готовят спектакль по книге предполагаемого “духовника Путина”, епископа РПЦ Тихона (Шевкунова)

Грядущей осенью, 4 октября 2018 года, в Таллинне будет реализован уникальный проект — литературно-музыкальный спектакль по знаменитой книге “Несвятые святые” Тихона Шевкунова, архиерея РПЦ и викария Патриарха Кирилла. Автором идеи спектакля и его продюсером стала известная в Эстонии деятель культуры Марина Теэ, в качестве постановщика приглашен профессор культуры и искусств МГУ, режиссер Игорь Скляр, а за музыкальную составляющую отвечает дирижер духового оркестра Сил обороны Эстонии Пеэтер Саан.



Сегодня авторы будущего спектакля пришли в студию DELFI, чтобы рассказать о начале работы над постановкой и о её будущей концепции.

О чем книга “Несвятые святые”? Это книга о реальных людях. О нас с вами. О прекрасном мире любви и радостных открытий, надежды и счастья, испытаний, побед и обретения смысла поражений.

Героями невыдуманных, основанных на реальных событиях рассказов-притч, поведанных отцом Тихоном, помимо великих старцев, казначеев и наместников стали Булат Окуджава и Сергей Бондарчук, Андрей Битов и др. Автор всем известных ныне песен иеромонах Роман и Генеральный прокурор, притворившийся монахом, воришка и посещавший Печоры с визитом президент РФ Борис Ельцин…