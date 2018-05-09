Впервые в Эстонии! Автор “Школы злословия” и романа “Кысь” Татьяна Толстая выступит на фестивале “Прима Виста-2018”

9 мая
10.00–20.00 Фестивальная книжная ярмарка на Ратушной площади
14.00 Встреча Петра Алешковского с читателями. С писателем беседует Каспар Ясса. Научная библиотека Тартуского университета, Струве, 1, ауд. 243
16.00 Открытие фестиваля Prima Vista 2018. Научная библиотека Тартуского университета, конференц-зал
18.00 Александр Генис (США, via Skype) и Татьяна Толстая (Россия). При участии писателя и блогера Джона Шемякина (Россия).
Дискуссия “Фикшн/Нонфикшн: границы и перспективы”. Научная библиотека Тартуского университета, конференц-зал.
10 мая
10.45–19.00 Парковая библиотека в центральном городском парке.
10.00–20.00 Фестивальная книжная ярмарка на Ратушной площади
16.00 Открытая лекция Петра Алешковского “История и современность в современной русской литературе. Постимперский синдром”. Главный корпус Тартуского университета, Юликооли, 18, ауд.128
18.30 Открытая лекция Татьяны Толстой “Надежда и опора”. Тартуский университет, Philosophicum, Якоби, 2, круговая аудитория
11 мая
10.00–19.00 Парковая библиотека и детская программа (до 14.00) в центральном городском парке. “Живая библиотека” в Аннелинн и Таммелинн
15.00 Час краеведения с Зоей Кузнецовой. “Обретение утраченного: судьба одной алтарной картины, или чего человеку не хватает”. Научная библиотека Тартуского университета, ауд. 243
17.00 Открытая Skype-лекция Александра Гениса “Довлатов и третья волна”. Тартуский университет, Philosophicum, Якоби, 2, круговая аудитория
19.00 Художественный фильм Алексея Германа-младшего “Довлатов” (2018, Россия, Сербия, Польша). Elektriteater. Билет 5€
22.00 Кино под открытым небом. Elektriteater представляет: фильм Р. Сарнета “Ноябрь” по роману А. Кивиряхка „Rehepappehk November“ (2017, 1 час 55 мин, англ. и рус. субтитры). Парковая библиотека