09.05.2018, 11:50

Впервые в Эстонии! Автор “Школы злословия” и романа “Кысь” Татьяна Толстая выступит на фестивале “Прима Виста-2018”


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Впервые в Эстонии! Автор “Школы злословия” и романа “Кысь” Татьяна Толстая выступит на фестивале “Прима Виста-2018”
Prima Vista facebook

15-й Тартуский международный литературный фестиваль Prima Vista “Tulevikumuusika”, или “Поживём — увидим” проходит в этом году 7-12 мая в Тарту. При этом фестиваль снова пройдет ближе к сердцу Тарту — книжная ярмарка разместится прямо на Ратушной площади. И, как всегда, русская программа фестиваля порадует тартусцев именитыми гостями.

Это известная писательница, автор знаменитого романа “Кысь” и телепередачи “Школа злословия”, внучка А.Н. Толстого, Татьяна Никитична Толстая. Также публика сможет встретиться с лауреатом русского “Букера”, писателем и историком из Москвы Петром Алешковским.

svoboda.org

Заявленный ранее в программе фестиваля писатель, культуролог и легендарный ведущий радио “СвободаАлександр Генис (США), к сожалению, накануне фестиваля получил серьезную травму, и приехать в Тарту не сможет, однако будет участвовать во всех мероприятиях по Skype.

И конечно, обрадует тартусцев встреча с популярным писателем и блогером, имеющим более 75 000 подписчиков в Facebook, Джоном Шемякиным. Интервью с Джоном Шемякиным можно прочесть на сайте Радио Свобода.

svoboda.org

Также в этом году фестиваль уделит много внимания местным авторам.

Девиз фестиваля этого года „Tulevikumuusika“, что можно перевести на русский язык примерно как “Поживем — увидим!”. Поэтому на фестивале будет много мероприятий, посвященных обсуждению будущего, это будет касаться и литературных жанров, и издательского дела, и жизни книги, и связи литературы с технологиями, и трансформации языка. Как обычно, много будет на фестивале не только прозы и поэзии, но и музыки, и кино. Патрон “Прима Висты 2018” — Хассо Крулль.

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Начало литературной тартуской весны было положено ещё 23 апреля проведением Дня Книги и Розы. Дальнейшая программа фестиваля обещает насыщенные и интересные дни. Организаторы фестиваля предоставили программу наиболее интересных для русскоязычного посетителя мероприятий:

Программа фестиваля Прима Виста-2018
9 мая
10.00–20.00 Фестивальная книжная ярмарка на Ратушной площади
14.00 Встреча Петра Алешковского с читателями. С писателем беседует Каспар Ясса. Научная библиотека Тартуского университета, Струве, 1, ауд. 243

16.00 Открытие фестиваля Prima Vista 2018. Научная библиотека Тартуского университета, конференц-зал

18.00 Александр Генис (США, via Skype) и Татьяна Толстая (Россия). При участии писателя и блогера Джона Шемякина (Россия).
Дискуссия “Фикшн/Нонфикшн: границы и перспективы”. Научная библиотека Тартуского университета, конференц-зал.

10 мая
10.45–19.00 Парковая библиотека в центральном городском парке.
10.00–20.00 Фестивальная книжная ярмарка на Ратушной площади

16.00 Открытая лекция Петра Алешковского “История и современность в современной русской литературе. Постимперский синдром”. Главный корпус Тартуского университета, Юликооли, 18, ауд.128

18.30 Открытая лекция Татьяны Толстой “Надежда и опора”. Тартуский университет, Philosophicum, Якоби, 2, круговая аудитория

11 мая
10.00–19.00 Парковая библиотека и детская программа (до 14.00) в центральном городском парке. “Живая библиотека” в Аннелинн и Таммелинн

15.00 Час краеведения с Зоей Кузнецовой. “Обретение утраченного: судьба одной алтарной картины, или чего человеку не хватает”. Научная библиотека Тартуского университета, ауд. 243
17.00 Открытая Skype-лекция Александра Гениса “Довлатов и третья волна”. Тартуский университет, Philosophicum, Якоби, 2, круговая аудитория

19.00 Художественный фильм Алексея Германа-младшего “Довлатов” (2018, Россия, Сербия, Польша). Elektriteater. Билет 5€
22.00 Кино под открытым небом. Elektriteater представляет: фильм Р. Сарнета “Ноябрь” по роману А. Кивиряхка „Rehepappehk November“ (2017, 1 час 55 мин, англ. и рус. субтитры). Парковая библиотека

Детей ожидают кукольный театр, мастерские художников, литературные игры, детский концерт, встречи с детскими писателями.

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