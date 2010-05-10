Род Стюарт — одна из немногих звезд высшего мирового класса, которые у нас еще не выступали.
Портал Delfi с 10 по 19 мая разыгрывает билеты на мероприятие. Каждые два дня будет один новый победитель. Всего определятся 5 счастливчиков, каждый из которых получит по 2 билета.
Чтобы принять участие в розыгрыше, отправьте на номер 1512 SMS с ключевым словом BILET и своим именем и фамилией.
Например:
BILET Jelena Ivanova
Стоимость сообщения 11 крон.
С победителями свяжутся, имена победителей будут опубликованы!