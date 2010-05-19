14 — 16 мая в Стокгольме при поддержке Kungliga Musikhögskolan (Королевской Высшей школы музыки) прошел Первый Международный конкурс юных музыкантов-исполнителей, организованный Государственным Объединением Юных музыкантов Швеции (Riksförbundet Unga Musikanter) и Академией музыки "Маэстро" (Стокгольм), совместно с Российским Государственным педагогическим университетом им. А.И. Герцена и Центром Международных Образовательных программ в Санкт-Петербурге.

Конкурсные прослушивания проходили в стенах Королевской Высшей школы музыки,а церемония награждения и заключительный концерт лауреатов состоялись в великолепном Барочном зале Исторического музея. В жюри конкурса вошли выдающиеся музыканты-исполнители и ведущие профессора высших учебных заведений Швеции, России, Эстонии, Голландии и США — Стефан Бойстен (Stefan Bojsten), Иван Михайлов, Ева Лютандер (Eva Luthander), Инга-Лилль Сундин (Inga-Lill Sundin), Тамара Поддубная, Елена Семишина, Лайне Сепп и другие.

О размахе и международной значимости мероприятия свидетельствует хотя бы то, что за два дня прослушиваний в конкурсе приняли участие более двухста юных исполнителей — пианистов, скрипачей, певцов и тд. из разных стран Европы и Америки. Эстония была представлена на конкурсе учениками Марины Руусмаа — преподавателя класса фортепиано Первой музыкальной школы города Тарту. В самой младшей группе с 5 до 8 лет Мари-Лиина Руусмаа заняла второе место. Её игра особенно запомнилась якрими характерами — образами произведений Тамберг "Воронята" и Пылдмяэ "Прогулка медвежонка". В следующей возрастной группе обратила на себя внимание Grete Kruustuk , которая заняла третье место. В этой же группе ученица третьего класса Анастасия Коршунова получила второе место.

В группе 11-12 лет второе место заняла ученица третьего класса Мария Лебедева . В четвёртой возрастной группе Джессика Тейман, Ольга Ойя и Виктория Трещина также разделили второе место. В их исполгнении публике понравились произведения эстонских композиторов. Задор и шутливый характер пьесы Рейна Раннапа "Последний паровоз", который с юмором передала Джессика. Страстная стремительность, взрывной характер "Дикой охоты" Ээспере в исполнении Ольги и пасторальная, передающая зыбкую морскую гладь, "Ночь на рейде" Я.Каппа в тонком, вдумчивом исполнении Виктории Трещиной.

Параллельно в рамках конкурса прошла Международная конференция на тему "Инновации в образовательной системе среднего звена" под председательством доцента Спб Консерватории, кандидата искусствоведения Петра Чернобривца, где за круглым столом обменивались опытом профессора и преподаватели учебных заведений Швеции, США, Эстонии и России. С докладами выступили профессора Стефан Бойстен и Тамара Поддубная, а также, преподаватели из Санкт-Петербурга Ирина Терентьева, Лариса Коробейникова и Лариса Фаворская.

Международный конкурс юных исполнителей в Стокгольме предполагается проводить ежегодно.