Во время финала “Евровидения” не все жители Эстонии смогли проголосовать

Некоторые жители Эстонии жалуются, что во время финала “Евровидения” в субботу не смогли проголосовать за своих фаворитов. Что же случилось?

Один читатель жалуется, что не смог проголосовать за Румынию и задается вопросом, что может поэтому Эстония и в финал не прошла — из-за сбоев в системе голосования?

Другой читатель говорит, что через Elisa нельзя было ни позвонить, ни проголосовать посредством SMS. В трубке слышалось “данный номер не используется”, а iPhone при отправке SMS писал “не удалось доставить”.

Elisa объясняет сбой тем, что Telia не открыла Elisa все номера для голосования. Оператор добавляет, что клиентам Elisa не придется платить за неудавшиеся звонки, так как голосование не прошло.

Telia Eesti сообщает, что во время голосования в субботу общей поломки не произошло, а были нарушены лишь звонки части клиентов Elisa, что было вызвано неверной конфигурацией одной из телефонных станций Telia.

Оператор отмечает, что хотя часть звонков в сети Elisa не прошла, но голосовать можно было посредством SMS. Telia приносит извинения за сложившуюся ситуацию.