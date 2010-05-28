Портал Delfi разыграл билеты на сеанс, который состоится 29 мая.
По 2 билета получат:
- Nadezda Mitjai
- Marina Neider
- Galina Smirnova
- Dmitri Lobanov
- Aleksandra Sevtsuk
Благодарим всех участников и поздравляем победителей!
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Кто из нас в детстве не мечтал стать космонавтом? Вы помните, как хотели полететь туда, к волшебно-мерцающим звездам… Мечты сбываются! Новый, невероятно захватывающий мультфильм о покорении космоса отважными друзьями — Белкой, Стрелкой и Веней!
85 минут невероятного удовольствия, переживаний, смеха, но и это еще не все. Мультфильм основан на реальных событиях, а значит станет не только увлекательным, но и познавательным зрелищем, как для взрослых, так и для детей.
Фильм на русском языке, субтитры эстонские
Роли озвучивают:
Анна Большова (Белка),
Елена Яковлева (Стрелка),
Евгений Миронов (Веня),
Сергей Гармаш (Казбек).