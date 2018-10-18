18.10.2018, 14:45

Delfi на Таллиннской неделе моды 2018 | Без эпатажа не обошлось: слякоть, стразы на мягком месте и ожерелье из баранок

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Андрей Данило
Андрей Данило
 
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Delfi на Таллиннской неделе моды 2018 | Без эпатажа не обошлось: слякоть, стразы на мягком месте и ожерелье из баранок
Foto: Taavi Sepp

Вот и стартовало главное модное событие Эстонии этого года — осенняя Tallinn Fashion Week, отмечающая 15-летие. Открыл подходящий к сезону показ бренда верхней одежды WOOM. Но звездный момент первого дня недели моды пришелся на вручение престижной награды “Золотой иглы”. Собравшаяся в зале публика явно не ожидала такого поворота событий.

15-ю неделю моды открыл дебютант. Коллекция верхней одежды от WOOM сейчас как нельзя уместна — как говорится, зима близко. Сам бренд описывает коллекцию патриотично-романтично, мол мы вдохновились “древней силой природы стран севера”, а цвета взяли от ноябрьского леса и болот. Хотя с эстонским ноябрем ассоциируются цвета помрачнее светло-бежевых, но может нам в этом году повезет, и коллекция WOOM предскажет погоду на следующий месяц. Будем держать кулаки.

Придраться можно к использованию настоящего животного меха в презентации коллекции, тем более во времена, когда многие мировые модные бренды отказываются от его использования в пользу ничуть не уступающего ему искусственного меха. Также остается вопрос, почему ноги моделей измазаны в мазуте? Они пробирались сквозь ноябрьское болото, или же бежали от маньяка по шоссе, не успев надеть обувь? Во всяком случае, барефутинг в Эстонии осенью — не самая удачная идея.

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День продолжился юбилейной 20-й церемонией вручения награды “Золотая игла” (Kuldnõel), вместе с которой традиционно вручается “Серебряная игла” (Hõbenõel). Номинантами на “Золотую иглу” были Ханна Харинг (Monton), Крисс Эглите (New Vintage by Kriss) и Кристель Куслапуу. За “Серебряную иглу” боролись Лийза Соолепп, Инга Ватск-Лааснер (IVL) и Картин Аасмаа. Победу одержали самые экстравагантные коллекции и презентации.

Сначала свои творения показали претенденты на “серебро”. По-осеннему утепленную и многослойную коллекцию представила Лийза Соолепп. Должное нужно отдать прекрасной стилистике, отлично передающей то чувство, когда в морозный осенний день хочется перед выходом из дома утеплиться всем содержимым своего гардероба. Всплески красок и текстурная ткань радуют глаз, как искусно посаженные на голову береты. К сожалению, со столичным ветром так головные уборы сложно носить — разве что намертво закрепив булавками.

А вот Ингу Ватс-Лааснер нужно отчитать за издевательство над женщинами. Не знаю, откуда для показа были взяты туфли, но они моделям были явно малы, а каблуки слишком высоки. Было просто больно смотреть, как некоторые девушки еле-еле шли по подиуму, изо всех сил стараясь не упасть, балансируя на каблуках и царапая пол пальцами ног.

Ну а что касается самой коллекции, то она весьма неплоха, отлично сочетает ретро-силуэты с яркой тканью с интересными принтами, а одежда с принтом из мишек и ткани, похожей на старые советские одеяла, отдает теплыми воспоминаниями из детства.

Показавшая прошлой осенью линию одежды со слоганом “Давай” Катрин Аасмаа продолжает жечь в том же ключе, что оправдало себя — Аасмаа стала победителем в категории, унеся домой “Серебряную иглу”. В ее коллекции присутствует и немного ориентализма, и вдохновение советской культурой и церковным стилем. В ознакомительном видео модели в “шапках священников” окропляли друг друга водой под монотонный голос читающий православную молитву — на русском (РПЦ негодует или ободряет?). Тем временем Женя Фокин решил присоединиться к чтению молитвы.

На сцене же модели бодро вышагивали под техно, где периодически повторялось несколько слов, первое из которых было “чебурашка”. Многие зрители, возможно, так и опишут данную коллекцию. Но нужно признать — за ожерельем из сушек, кепкой и кокошником-нимбом из подносов и изрезанными ботинками скрывается действительно стильная и носибельная одежда с оригинальными текстурами, за что Катрин и получила победу.

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А еще ее стоит похвалить за то, чем редко занимаются местные дизайнеры — Аасма в своем творчестве сосредотачивается на мужской моде.

Премию зрительской симпатии, согласно голосованию на сайте Õhtuleht получила дизайнер украшений Крисс Сооник. Дизайнер выбрала стильный и лаконичный подход к показу украшений, одев моделей во все черное, чтобы серебряные аксессуары было отлично видно на его фоне. Весьма вероятно, что вдохновением образов и стилистики послужила икона стиля Мишель Лами, жена дизайнера Рика Оуэнса: темная минималистичная одежда, обилие перстней и главное — выкрашенные черной краской кончики пальцев.

Героиня детективов Лисбет Саландер тоже оценила бы образы. А еще показ заставил вспомнить о Принцессе Лее и также о песне “Скованные одной цепью” — посмотрите сами в галерее.

Дизайнер эстонского бренда Monton Ханна Харинг дала понять, что она готова к сезону дождей, и страна должна последовать ее примеру. На одежде буквально красуется слово “слякоть” на разных языках. Ни дождь, ни мокрый снег, ни слякоть вам будут нипочем с дождевиками на ноги и съемными капюшонами от Monton. Идея интересная, особенно с аксессуаром в виде отдельного капюшона: и места в сумке или кармане занимает мало, и от дождя самое главное — светлую головушку — защищает.

Ну и напоследок о новоиспеченном обладателе “Золотой иглы”. Думаю, что присутствовавшая на показе публика согласится, что это было самое яркое шоу первого дня недели моды. И стоит подчеркнуть, что это было именно шоу — эпатажное, озорное и позитивное.

Кристель Куслапуу и так известная своими довольно нестандартными показами, которые напоминают перформансы, и данный показ не стал исключением. Модели выходили на сцену пританцовывая под завлекающий бит, их головы украшали парики, а лица — яркий макияж со стразами. Впрочем, не только лица — у одного паренька в стразах была вся филейная часть. Была и небольшая отсылка к Pussy Riot.

Куслапуу известна своими вязанными свитерами и другими элементами одежды, но в этой коллекции присутствовали и вещи из трикотажа в спортивном стритстайл-стиле. Не обошлось и без логотипа дизайнера и ироничных надписей на кофтах и свитерах. В руках у моделей были желтые листовки, назначение которых стало ясно в финале. На них оказался текст песни “Kaitseta” группы Terminaator, которую частники показа предлагали зрителям спеть вместе с ними, и даже звали публику станцевать вместе с ними.

В общем, показ закончился под бурные овации зала и принес Куслапуу “Золотую иглу”. Награду дизайнер вышла получать вместе со своей командой и моделями, вновь принеся на сцену атмосферу радости и единства. Спасибо за эмоции.

Смотрите также галерею гостей первого дня Таллиннской недели моды!

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