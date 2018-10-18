Delfi на Таллиннской неделе моды 2018 | Без эпатажа не обошлось: слякоть, стразы на мягком месте и ожерелье из баранок

Сначала свои творения показали претенденты на “серебро”. По-осеннему утепленную и многослойную коллекцию представила Лийза Соолепп. Должное нужно отдать прекрасной стилистике, отлично передающей то чувство, когда в морозный осенний день хочется перед выходом из дома утеплиться всем содержимым своего гардероба. Всплески красок и текстурная ткань радуют глаз, как искусно посаженные на голову береты. К сожалению, со столичным ветром так головные уборы сложно носить — разве что намертво закрепив булавками.

А вот Ингу Ватс-Лааснер нужно отчитать за издевательство над женщинами. Не знаю, откуда для показа были взяты туфли, но они моделям были явно малы, а каблуки слишком высоки. Было просто больно смотреть, как некоторые девушки еле-еле шли по подиуму, изо всех сил стараясь не упасть, балансируя на каблуках и царапая пол пальцами ног.

Ну а что касается самой коллекции, то она весьма неплоха, отлично сочетает ретро-силуэты с яркой тканью с интересными принтами, а одежда с принтом из мишек и ткани, похожей на старые советские одеяла, отдает теплыми воспоминаниями из детства.

Показавшая прошлой осенью линию одежды со слоганом “Давай” Катрин Аасмаа продолжает жечь в том же ключе, что оправдало себя — Аасмаа стала победителем в категории, унеся домой “Серебряную иглу”. В ее коллекции присутствует и немного ориентализма, и вдохновение советской культурой и церковным стилем. В ознакомительном видео модели в “шапках священников” окропляли друг друга водой под монотонный голос читающий православную молитву — на русском (РПЦ негодует или ободряет?). Тем временем Женя Фокин решил присоединиться к чтению молитвы.

На сцене же модели бодро вышагивали под техно, где периодически повторялось несколько слов, первое из которых было “чебурашка”. Многие зрители, возможно, так и опишут данную коллекцию. Но нужно признать — за ожерельем из сушек, кепкой и кокошником-нимбом из подносов и изрезанными ботинками скрывается действительно стильная и носибельная одежда с оригинальными текстурами, за что Катрин и получила победу.

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А еще ее стоит похвалить за то, чем редко занимаются местные дизайнеры — Аасма в своем творчестве сосредотачивается на мужской моде.

Премию зрительской симпатии, согласно голосованию на сайте Õhtuleht получила дизайнер украшений Крисс Сооник. Дизайнер выбрала стильный и лаконичный подход к показу украшений, одев моделей во все черное, чтобы серебряные аксессуары было отлично видно на его фоне. Весьма вероятно, что вдохновением образов и стилистики послужила икона стиля Мишель Лами, жена дизайнера Рика Оуэнса: темная минималистичная одежда, обилие перстней и главное — выкрашенные черной краской кончики пальцев.

Героиня детективов Лисбет Саландер тоже оценила бы образы. А еще показ заставил вспомнить о Принцессе Лее и также о песне “Скованные одной цепью” — посмотрите сами в галерее.

Дизайнер эстонского бренда Monton Ханна Харинг дала понять, что она готова к сезону дождей, и страна должна последовать ее примеру. На одежде буквально красуется слово “слякоть” на разных языках. Ни дождь, ни мокрый снег, ни слякоть вам будут нипочем с дождевиками на ноги и съемными капюшонами от Monton. Идея интересная, особенно с аксессуаром в виде отдельного капюшона: и места в сумке или кармане занимает мало, и от дождя самое главное — светлую головушку — защищает.

Ну и напоследок о новоиспеченном обладателе “Золотой иглы”. Думаю, что присутствовавшая на показе публика согласится, что это было самое яркое шоу первого дня недели моды. И стоит подчеркнуть, что это было именно шоу — эпатажное, озорное и позитивное.

Кристель Куслапуу и так известная своими довольно нестандартными показами, которые напоминают перформансы, и данный показ не стал исключением. Модели выходили на сцену пританцовывая под завлекающий бит, их головы украшали парики, а лица — яркий макияж со стразами. Впрочем, не только лица — у одного паренька в стразах была вся филейная часть. Была и небольшая отсылка к Pussy Riot.