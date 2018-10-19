Delfi на Таллиннской неделе моды 2018: героини драмы Кирилла Сафонова и блистательные дивы Iris Janvier

Бренд Al Meta показал на подиуме авангард, настоящий стиль Comme des Garçons и немного мрачную, на первый взгляд потрепанную, но на самом деле искусно сшитую одежду. О гламуре и грациозности и речи быть не может, но ауру таинственности и загадочной утонченности обеспечена.

Необычные маски, скрывающие полностью лицо и его черты заставляют вспомнить о желании анонимности в век интернета. Плюс Хэллоуин не за горами. Стоит отметить, что бренд также использовал в показе обувь своего производства.

Строгий минимализм от August: все четко, лаконично, не вычурно, немного андрогинно. Пальто прямого кроя — беспроигрышный вариант и идеальный предмет в гардеробе, который можно сочетать почти с чем угодно и выглядеть стильно. По словам создателей, коллекцию вдохновили стиль 80-х, культовая певица Шаде и мужские костюмы танцоров фламенко.

Из деталей привлекает внимание прическа моделей — помимо повязок на голову в стиле Пэт МакГрат на хвостах есть небольшие детали. Вроде элемент совсем незначительный, но образ оживляет.

В этом сезоне Iris Janvier верхняя одежда удалась намного лучше ярких и блестящих платьев, несмотря на их интересную форму подола. Кожаные плащи в ретро-стиле, велюровые пуховики и элегантные пальто — совсем другое дело. По-осеннему темные цвета а в сочетании с ярко-фиолетовым и малиновым выглядят свежо в коллекции.Однако самый запоминающийся элемент коллекции — расшитый пайетками полосатый кейп в пол.