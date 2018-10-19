19.10.2018, 14:59

Delfi на Таллиннской неделе моды 2018: героини драмы Кирилла Сафонова и блистательные дивы Iris Janvier

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Андрей Данило
Андрей Данило
 
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Delfi на Таллиннской неделе моды 2018: героини драмы Кирилла Сафонова и блистательные дивы Iris Janvier
Foto: Ilmar Saabas

От безумств первого дня Таллиннской недели моды 2018 сложно отойти, поэтому показы второго дня выглядели более монотонными по сравнению, но тем не менее все было изящно и красиво, а главное — разнообразно: от авангарда до строгого минимализма и блестящего гламура.

Бренд Al Meta показал на подиуме авангард, настоящий стиль Comme des Garçons и немного мрачную, на первый взгляд потрепанную, но на самом деле искусно сшитую одежду. О гламуре и грациозности и речи быть не может, но ауру таинственности и загадочной утонченности обеспечена.

Необычные маски, скрывающие полностью лицо и его черты заставляют вспомнить о желании анонимности в век интернета. Плюс Хэллоуин не за горами. Стоит отметить, что бренд также использовал в показе обувь своего производства.

Строгий минимализм от August: все четко, лаконично, не вычурно, немного андрогинно. Пальто прямого кроя — беспроигрышный вариант и идеальный предмет в гардеробе, который можно сочетать почти с чем угодно и выглядеть стильно. По словам создателей, коллекцию вдохновили стиль 80-х, культовая певица Шаде и мужские костюмы танцоров фламенко.

Из деталей привлекает внимание прическа моделей — помимо повязок на голову в стиле Пэт МакГрат на хвостах есть небольшие детали. Вроде элемент совсем незначительный, но образ оживляет.

В этом сезоне Iris Janvier верхняя одежда удалась намного лучше ярких и блестящих платьев, несмотря на их интересную форму подола. Кожаные плащи в ретро-стиле, велюровые пуховики и элегантные пальто — совсем другое дело. По-осеннему темные цвета а в сочетании с ярко-фиолетовым и малиновым выглядят свежо в коллекции.Однако самый запоминающийся элемент коллекции — расшитый пайетками полосатый кейп в пол.

Показ Кирилла Сафонова открылся под финальный диалог из фильма “Близость” — значит, стоит ждать драмы. Правда, розового парика, как у Натали Портман в фильме, на подиуме так и не появилось. Зато в изобилии были объемные рукава “фонарики”, затейливые элементы из плиссе и неоновые павлиньи перья. Восторг вызвало открывшее показ платье из переливающейся на свету черной ткани — на первый взгляд обычное черное платье преображается, попадая под свет, настоящее футуристическое зрелище.

Завершился же показ под песню Земфиры “Прогулка”. Пора и гостям мероприятия прогуляться по домам. Смотрите фото гостей второго дня Tallinn Fashion Week 2018!

Tallinn Hockey weekend
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